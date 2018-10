Stadtwerke: Thomas Gläßer verlängert Vertrag

Lindau (lz) - Thomas Gläser hat als Interims-Geschäftsführer im Juni 2016 bei den Stadtwerken Lindau begonnen. Im Oktober 2016 verpflichtete der Stadtrat den Telekommunikationsexperten und Unternehmensberater bis Ende 2019. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Lindau hat jetzt in seiner jüngsten Sitzung den Vertrag des 49-Jährigen vorzeitig bis 31. Dezember 2023 verlängert, wie die Stadtwerke mitteilen.

„Thomas Gläßer ist ein erfahrener und fachkundiger Manager, der seit über zwei Jahren die Stadtwerke Lindau und ihre Töchter erfolgreich führt“, erläuterte Oberbürgermeister Gerhard Ecker die Entscheidung. „Er hat in dieser kurzen Zeit insbesondere die Telekommunikation Lindau gut voran gebracht. Als Geschäftsführer trägt er maßgeblich zur Weiterentwicklung der Stadtwerke bei, um so die energiewirtschaftlichen und betrieblichen Herausforderungen der Zukunft zu stemmen“, so OB Ecker weiter.

„Ich bin definitiv in Lindau und besonders bei den Stadtwerken und ihren Tochterunternehmen zu Hause“ freut sich auch Thomas Gläßer über die Wertschätzung und den Rückhalt aus der Politik.