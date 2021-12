Stadtwerk für Projektmanagement ausgezeichnet

Für die vorbildliche Abwicklung eines IT-Projektes wurde das Stadtwerk am See als „Project owner of the year“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung vergibt die renommierte Organisation „Projekt Management Austria“ (PMA) an insgesamt nur vier Preisträger, heißt es in der Pressemitteilung.

Mark Kreuscher, Leiter Netze, und Manuel Reinhardt, Leiter Netzdokumentation beim Stadtwerk am See, können sich über eine besondere Auszeichnung für ihr IT-Projekt „GIS-Erneuerung“ freuen. Innerhalb von nur drei Monaten musste das alte IT- und Datensystem durch ein neues ersetzt werden, damit 60 000 Haushalte auch weiterhin mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation versorgt sind. Komplexe Daten und Zusammenhänge musste das Team überführen – und das in einem daten-sensiblen Bereich mit vielen verschiedenen Playern. Dank des nun ausgezeichneten Projektmanagements konnten die Teams auch in kritischen Phasen erfolgreich arbeiten. Die Projektleitung habe „seine Rolle als Projekt-Auftraggeber exzellent ausgeführt", lobte PMA.