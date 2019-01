Stadtwerk ersetzt „Emma“-Säulen

Friedrichshafen (sz) - Das Stadtwerk am See baut neue Ladesäulen in der Region und ersetzt damit die Säulen aus dem Emma-Projekt. Gleichzeitig bietet das Stadtwerk einen verbrauchsabhängigen Ökostrom-Tarif für E-Auto-Besitzer an. Damit zahlen Kunden – im Unterschied zu anderen Lade-Systemen – nur das, was sie auch tanken, verspricht das Stadtwerk in einer Pressemitteilung.

In Friedrichshafen, Wilhelmsdorf und Kißlegg hat das Stadtwerk die bisherigen Säulen bereits durch neue ersetzt, in den nächsten Wochen folgen weitere. Die Säulen, die im Zuge des Projektes „Emma“ („E-Mobilität mit Anschluss“) vor rund fünf Jahren aufgestellt wurden, sind mittlerweile technisch veraltet und inzwischen störanfällig, berichtet Erik Dittrich, Vertriebschef beim Stadtwerk.

Wenn am 1. März das neue System aktiv ist, können Stadtwerk-Kunden mit dem Auto-Ökostrom-Tarif des Stadtwerks nicht nur an über 100 Ladepunkten in der Region, sondern zusätzlich an rund 2500 deutschlandweit laden – zum einheitlichen Tarif von 30 Cent pro Kilowattstunde. Abgerechnet wird dabei nach dem effektiven Verbrauch.

Über eine App können E-Auto-Besitzer sehen, welche Ladesäulen frei sind, den Tankvorgang starten und bezahlen. „Wir haben für unsere Kunden einen sehr einfachen und günstigen Weg gefunden, ihr E-Auto zu laden“, sagt Dittrich.