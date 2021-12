Stadtwerk am See und Johanniter kooperieren bei smartem Hausnotruf

sz) - Stadtwerk am See und Johanniter arbeiten gemeinsam an einer Lösung für Senioren, die möglichst lange sicher in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben möchten, das teilen die Stadtwerke mit. Den Kooperationsvertrag unterzeichneten Alexander-Florian Bürkle, Geschäftsführer des Stadtwerks am See, und Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter Oberschwaben/Bodensee.

Im Rahmen der Kooperation arbeiten die Partner an neuen Techniken, die das Leben in den eigenen vier Wänden möglichst lange sicher und smart ermöglichen. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir in diesem Prozess auch Angehörige intensiv mit einbeziehen können. Ziel war es, den Angehörigen das gute Gefühl zu geben, dass es ihren Liebsten gut geht. Darüber hinaus bietet unser smarter Hausnotruf den Senioren einen deutlichen Mehrwert durch eine technische Assistenz, die den Kontakt zwischen zum Beispiel der hoch betagten Mutter und den Kindern mit intelligenter Technik optimal unterstützt“, wird Stefan Dittrich zitiert. „Mit Johanniter FamilyConnect haben wir ein System entwickelt, mit dem Angehörige jederzeit im Blick haben, ob bei ihren Liebsten alles in Ordnung ist.“

Im Unterschied zu üblichen Hausnotruf-Systemen arbeite FamilyConnect mit dezenten Bewegungssensoren zum Beispiel an der Wohnungstür, im Flur oder auf Wunsch im Schlafzimmer. Sie erkennen kritische Situationen, etwa ein Sturz oder ein Schwächeanfall. Über die intelligente Smartphone-App werden die Angehörigen automatisch informiert und können dann über die Basisstation Kontakt aufnehmen. Im Notfall stehen die Johanniter-Notrufzentrale und eine Johanniter-Rufbereitschaft rund um die Uhr bereit.

Neben einem engen Innovationsaustausch zwischen den Kooperationspartnern unterstützt das Stadtwerk am See dieses Projekt. Strom- oder Gastarifkunden erhalten einen Preisvorteil. „Damit möchten wir Senioren beim smarten und sicheren Leben in den eigenen vier Wänden unterstützen“, begründet Alexander-Florian Bürkle, Geschäftsführer beim Stadtwerk am See, die Kooperation.