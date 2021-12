Stadtwerk am See bietet Thermogafie-Checks an

Im kommenden Februar ist das Stadtwerk am See wieder unterwegs und nimmt mit seinem Thermografie-Check Ein- und Zweifamilienhäuser in Friedrichshafen, Überlingen, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Markdorf, Salem, Meersburg, und Stetten unter die Lupe. Die Infrarot-Aufnahmen kosten für Kunden mit Kundenkarte 85 Euro. Anmeldeschluss ist der 14. Februar 2022.

Mit einem Thermografie-Check wissen Hausbesitzer laut Pressemitteilung des Stadtwerks schnell, wo in den eigenen vier Wänden Energie verloren geht. Wärmeverluste werden durch die Infrarot-Aufnahmen einfach identifiziert, Handlungsempfehlungen und Sanierungstipps gibt es zu den Infrarotaufnahmen dazu. Damit wissen Hausbesitzer, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind und wo Geld gespart werden kann.

Die Aufnahmen werden vorrangig in den Abendstunden gemacht, wenn die Temperaturunterschiede zwischen innen und außen am höchsten sind. Ins Haus müssen die Energieexperten dafür nicht. Denn um mögliche Schwachstellen ausfindig zu machen, wird die Fassade von außen mit einer Infrarot-Kamera fotografiert. Die Kamera nimmt dabei die unterschiedliche Wärmeabstrahlung des Hauses auf und reagiert bereits auf kleine Temperaturunterschiede. Auf den farbigen Aufnahmen sind die Stellen leicht zu erkennen, an denen Wärme entweicht.