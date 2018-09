Stadtverwaltung bringt Mitarbeiter aufs Rad

Mengen (sz) - Luftreinhaltung, Klimaschutz und Lärmreduzierung – Herausforderungen, vor denen die Stadt Mengen sowie alle anderen Kommunen, Landkreise und das Land aktuell stehen. In diesem Zusammenhang ist das Thema Pendeln immer mehr in den Fokus gerückt. Die Stadt Mengen ehrt deswegen nun bei einer Pendlerkampagne „Mein Weg. Meine Zeit.“ ihre radfahrenden Mitarbeiter.

Im Foyer des Rathauses kann man ab Oktober ganz besondere Fotos ansehen: die Stadt Mengen hat ihre radfahrenden Mitarbeiter während der Europäischen Woche der Mobilität fotografiert. „Sie alle sind die Mitarbeiter des Monats, denn durch ihre Verkehrsmittelwahl tragen sie maßgeblich zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärmreduzierung bei“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Mit der Fotoaktion möchte die Stadt Mengen ihren autofahrenden Mitarbeitern und Besuchern der Ausstellung einen positiven Denkanstoß geben, auf dem Arbeitsweg aufs Rad umzusteigen.

Vorteile des Pendelns

„Radfahren bringt nicht nur für die Städte, Gemeinden und das Land Vorteile, sondern auch für jeden einzelnen Arbeitnehmer“, heißt es weiter und dann wird aufgezählt: Durch die Bewegung werden Kreislauf und Durchblutung schon auf dem Weg zur Arbeit angekurbelt. Man komme deshalb konzentrierter und leistungsfähiger im Büro an. Radfahren stärke die Kondition und wirke stimmungsaufhellend. So habe man auch nach der Arbeit noch viel Energie, um seine Freizeit zu genießen.

Wer das Rad auf dem Weg zur Arbeit nutzt, spare viel Geld. Wenn man zum Beispiel eine Strecke von drei Kilometern mit dem Rad statt mit dem Auto zurücklegt, hat man am Jahresende laut Stadtverwaltung rund 600 Euro mehr im Geldbeutel. „Auf Entfernungen bis zu fünf Kilometern sind Radfahrer in der Stadt schneller unterwegs als andere Verkehrsteilnehmer“, heißt es. „Für das Pedelec gilt das sogar für deutlich längere Distanzen. Man kann an Staus vorbei radeln und auch die lästige Parkplatzssuche oder Wartezeiten an Haltestellen kann man sich sparen.“

Auch Autofahrer gehen während der Europäischen Mobilitätswoche in Mengen nicht leer aus. Sie bekommen kleine Daumenkinos geschenkt. Die Message: Mit dem Rad kommt man entspannter und schneller ans Ziel. Die Stadt Mengen will außerdem wissen, was ihre Mitarbeiter bewegt: Diese können Wunschzettel abgeben, was sich aus Fahrradpendler-Sicht noch verbessern sollte. Oder was sich aus der Perspektive der Autofahrer ändern müsste, um umzusatteln.