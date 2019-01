Stadtverschönerung nach dem Gießkannenprinzip

Vor sechs Wochen wurde in dieser Kolumne über die „Unwirtlichkeit unserer Stadt“ geschrieben. Die These lautete, dass das Bewusstsein vieler Häfler für die schönen Seiten ihrer Stadt abgenommen hat, weil sich so mancher inzwischen gerne an Orten aufhält, die gar keine Aufenthaltsqualität zu bieten haben: Jugendliche machen es sich vor den Einfahrten von Tiefgaragen bequem, Familien grillen lieber am künstlichen Teich der Neuen Messe als am „echten“ Bodensee. Muss die Stadt vielleicht genau in den Straßen und Quartieren schöner werden, an denen sich solche befremdlichen Gewohnheiten häufen? Sind sie ein Anzeichen dafür, dass es direkt vor Ort an Alternativen fehlt?

Vielleicht. Aber einfache Rezepte gibt es nicht. Das zeigt eine schlichte Maßnahme zur Steigerung der Aufenthaltsqualität: Man stellt Sitzbänke in den öffentlichen Raum – und schon lädt ein Weg mit Blick auf eine Wiese zum Verweilen ein. Nur sitzen dort dann oft nicht nur diejenigen, die man dort gerne sieht – der Opa mit seinem Enkel, jung Verliebte oder Senioren aus dem angrenzenden Wohngebiet. Hier halten sich auch weniger willkommene Gäste auf: Junge Biertrinker mit Handys, aus denen Musik plärrt. Wohnsitzlose mit ihrer Habe. Eine Clique, die rauchend und trinkend beträchtlich lärmt – zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter und mit Vorliebe nach Einbruch der Dunkelheit. Als Anwohner tut man kein Auge zu und stößt am nächsten Morgen auf herumliegende Kippen und leere Flaschen, die mit ein wenig Glück noch nicht zersplittert sind.

Klar, man muss sich fragen, ob ein Gemeinwesen solche Entwicklungen nicht in Kauf nehmen muss. Wollen wir ein klinisch reines Paradies? Natürlich nicht! Aber wenn die Jugendkultur und die soziale Not nahe der eigenen Haustür campieren, tut man sich mit diesem Urteil schwerer. Man neigt dann mit Blick auf die Sitzbank einem populären Spruch zu: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Aber lässt sich das Gute – oder für gut Gehaltene – in Reinkultur überhaupt realisieren? Würden etwa die Jugendlichen in einen beaufsichtigten Jugendtreff umziehen, wenn er für viel Geld in der Nähe geschaffen würde? Wohl kaum. Jugendliche suchen sich ihre Freiräume selbst. Dieses kleine Beispiel zeigt, wie komplex die Aufgaben sind, vor denen das künftige Quartiersmanagement der Stadt Friedrichshafen steht. Wie soll etwa der „Brennpunkt“ See.Statt angegangen werden? Mehr polizeiliche Präsenz kann langfristig keine Lösung sein, weil die Strukturen, die Probleme schaffen, davon unberührt bleiben.

Öffentlichen Raum mitgestalten

Hilfreich ist aber sicherlich jede Initiative, die dafür sorgt, dass sich die Anwohner den öffentlichen Raum in ihren Quartieren zurückholen – oder ihn überhaupt erst als den ihren begreifen. Dazu sollten sie ihn mitgestalten können, denn das schafft Verantwortungsgefühl. Mehr Grün in der Stadt ist zur Steigerung der Aufenthaltsqualität nie eine falsche Maßnahme. Wenn nun von der Stadt geschaffene zusätzliche Grünflächen von den Anwohnern selbst gepflegt werden, kann das den „Problemgruppen“ aufzeigen, dass in dieser Zone nicht nur ihre Regeln gelten. Zumal die Anwohner an den mitgestalteten Orten auch mehr Präsenz zeigen werden, weil sie sich dort nun lieber aufhalten. Auf diese Weise könnte Stadtbegrünung zur Verbesserung des Miteinanders beitragen. Damit es in Schwung kommt, könnte die Stadt ja kostenlose Gießkannen ausgeben. Damit das zarte Pflänzchen Stadtverschönerung von denen gegossen wird, ohne die es nicht gedeihen kann.

