Tuttlingen - Die Hauptversammlung ist in meist nüchtern-sachlichem Tonfall verlaufen, doch hinter den Kulissen des Stadtverbands für Sport rumpelt es gewaltig. Kritik vor allem an Vorstandssprecher Ulrich Trommer (Turngemeinde Tuttlingen), aber auch die Frage der Daseinsberechtigung des Verbands, waren Inhalte der jüngsten Versammlung.

Bereits im Vorfeld war Trommer aus eigenen Reihen mitgeteilt worden, dass seine erneute Kandidatur unerwünscht sei. Er müsse mit einem Gegenkandidaten rechnen, wenn er sich nicht zumindest in die zweite Reihe zurückziehe. Grund: Durch den Kampf um das geplante TG-Vereinsheim wird Trommer ein schlechtes Verhältnis zur Stadt, speziell zu Oberbürgermeister Beck, attestiert - was wenig förderlich für seine Funktion an der Spitze des Stadtverbands sei. Zudem sei er häufig schlecht erreichbar und könne tagsüber kaum Verbands-Termine wahrnehmen.

Trommer sah sich veranlasst, im ersten Drittel der Versammlung eine persönliche Erklärung abzugeben, in der er teils scharfe Worte fand. „Diese Personen reden nicht direkt mit mir“, prangerte das Hintenrum-Verhalten seiner Kritiker an. Durch Aussagen, er müsse mit einem Gegenkandidaten rechnen, wenn er nicht abtrete, „fühle ich mich gemobbt, genötigt und gar erpresst.“ Doch: „Ich möchte feststellen, dass ich mich nicht einschüchtern lasse.“

Trommer dementierte ein angeschlagenes Verhältnis zur Stadt. „Ich muss mit OB Beck nicht immer der gleichen Meinung sein“, so der Vorstandssprecher, doch heiße das nicht, dass es dadurch schlechte Stimmung gebe. „Für mich gibt es deshalb keinen Grund, nicht wieder zu kandidieren.“

Der Vorwurf der schlechten Erreichbarkeit „ist korrekt“, doch welchem Arbeitnehmer sei es gestattet, sich während der Arbeitszeit um andere Dinge zu kümmern? „In unserem mobilen Zeitalter ist ein Rückruf schließlich problemlos möglich.“

Wenig überraschend tauchte bei den anschließenden Wahlen (Ergebnisse siehe unten) eine Mitbewerberin für Trommers Posten auf: Angelika Straub von den Tuttlinger Sportfreunden. 33 Stimmen erhielt die Bankkauffrau aus Kolbingen. Trommer bekam 49 - und somit weiterhin im Vorstand tätig.

Von den anwesenden Vertretern der insgesamt 34 Mitgliedsvereinen des Stadtverbands für Sport äußerte sich während der Versammlung niemand öffentlich zu den Ausführungen der Vorstände. Auch nicht, als Jochen Zeyher, Vorstand für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit, auf die Frage der Daseinsberechtigung des Stadtverbands für Sport einging. So seien in letzter Zeit immer wieder Stimmen aufgekommen, was eine Mitgliedschaft denn überhaupt bringe. Zeyher räumte ein: „Ich bin der Meinung, dass wir bis jetzt zu wenig gemacht haben.“ Schließlich wolle der Verband das Sprachrohr der Tuttlinger Vereine sein und da helfen, wo es Probleme gibt - etwa in der Sportinfrastruktur, im Umgang mit Behörden oder auch der Beantragung von Zuschüssen. Zeyher versprach: „Wir werden in Zukunft präsenter sein.“

Beinahe in den Hintergrund rückten da die aktuellen Projekte, an denen der Stadtverband für Sport mitbeteiligt ist: Etwa die Verlagerung des Bouleplatzes in den Stadtgarten, die Sanierung der Sporthalle Möhringen sowie die Planung eines Kunstrasenplatzes im Umläufle. Darüber hinaus hat sich der Verband neue Projekte vorgenommen: So soll beispielsweise das Thema Seniorensport vertieft werden, für das künftig Helga Krichel (TSF und Ortsseniorenrat) zuständig sein wird. Auch am Sommerferienprogramm will sich der Stadtverband in diesem Jahr beteiligen. Fortbildungsveranstaltungen sollen wieder angeboten sowie ein interner Terminkalender erstellt werden, um Terminüberlappungen der Mitgliedsvereine vermeiden zu können.

„Für mich ist das Alte jetzt gegessen“, so Trommer abschließend, „wir starten neu durch.“

Neue Vorstandsmitglieder bei Wahlen

Bei den turnusmäßigen Wahlen sind die drei gleichberechtigten Vorstände wiedergewählt worden: Ulrich Trommer (TG), Vorstandssprecher und zuständig für die Sportentwicklung, setzte sich gegen Angelika Straub (TSF) mit 49 zu 33 Stimmen durch. Einstimmig im Amt bestätigt wurden Thomas Waizenegger (Schneeschuhverein Tuttlingen), zuständig für Finanzen und Controlling, und Jochen Zeyher (SC04), Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Neuer Referent für Kinder und Jugend ist Norbert Schellhammer (TV Möhringen), der Thomas Höll ablöst. Zur ersten Amtsträgerin des neugegründeten Referats für Seniorensport wählten die Mitglieder Helga Krichel (TSF und Ortsseniorenrat). Vorerst unbesetzt bleibt das Referat für Veranstaltungen, das bisher Rolf Brohammer innehatte, dieser aber aus Zeitgründen nicht mehr antrat. Kassenprüfer bleiben Jürgen Epple und Horst Geisser, ihr neuer Stellvertreter ist Andreas Lang.