Stadtrat Johannes Kleb legt das Mandat nieder

Im Herbst 1989 begann in der Ortschaft Taldorf eine neue Zeitrechnung. Erstmals zog in den – bis dahin – von der örtlichen CDU mit teilweise bis zu 80 Prozent und mehr der Stimmenanteile bei Wahlen dominierten Ortschaftsrat der neu gegründete „Kommunalpolitische Arbeitskreis Taldorf“ (KAT) in das Gremium mit ein. Mit dabei, von Anfang an: Ortschaftsrat Johannes Kleb. Der selbständige Malermeister aus dem Teilort zog ab 2009, auf der Liste der Grünen, auch erstmals in den Stadtrat ein – als gewählter Vertreter des Wohnbezirks Taldorf. Nach nunmehr 27 Jahren (bis auf eine Periode seit 1989, als er nicht gewählt wurde) als Mitglied im Ortschaftsrat, und zwölf Jahren im Stadtrat der Gesamtstadt, kündigt Kleb nun den Rückzug an. Die berufliche und familiäre Beanspruchung, aber auch neue Entwicklungen im Umgang mit der Ortschaft, hätten nun „eine Entscheidung beschleunigt, die mein Ausscheiden nahelegten“, erklärt Johannes Kleb in einer Pressemitteilung.