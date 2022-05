Stadtradeln in Steinhausen gestartet

Zum zweiten Mal nimmt nun die Gemeinde Steinhausen am Stadtradeln teil. Nachdem es im vergangenen Jahr nicht möglich war, eine Auftakt- oder Schlussveranstaltung durchzuführen, war es am vergangenen Dienstag soweit. In fünf angemeldeten Teams sind bereits 31 Radler dabei, von denen sich einige zum Startschuss durch Bürgermeister Hans-Peter Reck einfanden, verbunden mit der Zielvorgabe, die 19.999 erradelten Kilometer des Vorjahres und die dadurch erreichte CO2-Einsparung in Höhe von 2,94 Tonnen zu übertreffen. Eine Teilnahme ist bis zum 7. Juni unter stadtradeln.de/steinhausen noch jederzeit möglich