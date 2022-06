„Stadtradeln“ im Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (sz) - Im Landkreis Sigmaringen dreht es sich beim „Stadtradeln“ vom Montag, 20. Juni bis Sonntag, 10. Juli um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Das teilt der Landkreis mit. Der Kreis selbst sowie die Kommunen Bad Saulgau, Herbertingen, Herdwangen-Schönach, Mengen, Neufra, Pfullendorf, Sigmaringen, Veringenstadt und Wald nehmen dieses Jahr an der deutschlandweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Das Ziel der Aktion besteht darin, in Teams drei Wochen lang möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zu sammeln – egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Interessierte sind zur Teilnahme eingeladen: Diese können sich in Teams aus Unternehmen, Schulen, Sportvereinen oder der Verwaltung zusammenschließen. In diesem Jahr besteht auch die Möglichkeit, Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen zu gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander anzutreten. Wer alleine mitmachen möchte, ist im „offenen Team“ der jeweiligen Kommune oder des Landkreises herzlich willkommen.

Rolf Epple, Radkoordinator und Organisator der Radkampagne für den Landkreis Sigmaringen, fiebert laut Mitteilung schon dem Startschuss entgegen und informiert, dass die Aktion mit einer Sternfahrt aus den Teilnehmerkommunen zum Landratsamt Sigmaringen am 20. Juni beginnen wird. Das gemeinsame Ziel der Sternfahrt ist die Auftaktveranstaltung am St. Anna-Haus des Landratsamts.

Bei der Planung der Touren der Sternfahrt werden die unterschiedlichen Distanzen berücksichtigt, sodass alle Radelnden gemeinsam in Sigmaringen gegen 17 Uhr eintreffen werden. Auch gemütlichere Radfahrer sind eingeladen, sich der Sternfahrt anzuschließen.

Die Sternfahrt beinhaltet drei Touren: Die Südtour startet sowohl in Wald (Zehn-Dörfer-Halle) als auch in Herdwangen (Rathaus) jeweils um 14.30 Uhr und bietet eine Einstiegsmöglichkeit in Pfullendorf um 15 Uhr (Wohnmobilstellplatz am Seepark). Die Osttour startet in Bad Saulgau (14.30 Uhr am Oberamteihof) und führt über Herbertingen (15.15 Uhr am Rathaus) und Mengen (16 Uhr am Rathaus) nach Sigmaringen. Die Nordtour wiederum beginnt in Neufra (15 Uhr am Rathaus) und führt über Veringenstadt (16 Uhr am Rathaus).

Die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung zu STADTRADELN sowie Informationen zur Sternfahrt samt Auftaktveranstaltung finden Sie unter www.stadtradeln.de/landkreis-sigmaringen.