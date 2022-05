Stadtradeln im Landkreis Biberach geht in die erste Etappe

Das Stadtradeln im Landkreis Biberach hat begonnen. Der Startschuss zu der Aktion fiel am Dienstag, 17. Mai , in der Stadt Biberach geht es am Mittwoch los. Landrat Heiko Schmid und Gunnar Volz, Leiter des Straßenamtes, haben laut Pressemitteilung gemeinsam mit Mitgliedern aus dem Team Landratsamt die Aktion im Landkreis gestartet. „Stadtradeln ist die perfekte Kombination aus Teamspirit, Frischluft und Klimaschutz. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gute Erfahrungen und hoffe auf möglichst viele Kilometer, die CO2-frei mit dem Rad oder Pedelec zurückgelegt werden“, so der Landrat.

Hinter der Aktion steht die Förderung der Landesinitiative Radkultur. Drei Wochen haben die Radlerinnen und Radler Zeit, im Alltag möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und somit gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Über den Landkreis Biberach haben sich sechs Kommunen angemeldet. Umso mehr Menschen mitradeln, desto mehr Kilometer werden für den Landkreis gesammelt und umso mehr CO2 wird eingespart.

Neben Bad Buchau, Bad Schussenried und Berkheim sind auch Hochdorf, Riedlingen und Steinhausen an der Rottum dabei. Insgesamt haben sich bisher 76 Teams mit 505 Radelnden angemeldet.