Stadtradeln feiert Rekordergebnis

Bei der Aktion Stadtradeln haben im Bodenseekreis 278 Teams mit insgesamt 3850 Radlerinnen und Radlern mitgemacht und zusammen 855 343 Kilometer zurückgelegt. „Das ist das beste Ergebnis seit Beginn der Kampagne“, wird Stefan Haufs, Radverkehrskoordinator des Landkreises, in einer Pressemitteilung zitiert. Gegenüber dem Vorjahr waren es rund 38 000 Kilometer, 15 Teams und rund 400 Teilnehmende mehr.

Das Ergebnis zeige, dass die Aktion offenkundig viele Menschen anspricht und motiviert, gemeinsam ein Zeichen für das Radeln als klimafreundliche Fortbewegungsmöglichkeit zu setzen. 15 Städte und Gemeinden hatten gemeinsam mit dem Bodenseekreis an der Aktion vom 18. Juni bis 8. Juli mitgemacht.

Das Team des Graf-Zeppelin-Gymnasiums Friedrichshafen führt mit 58 320 Radkilometern und 396 aktiven Radlerinnen und Radlern die Spitze aller Teams an und gewinnt in den Kategorien „beste Schule“ sowie „größtes und radelaktivstes Team“. Mit 1435 Kilometern pro Kopf kämpfte sich das Duo „Janke Gerhard“ an die Spitze der Kategorie „radelaktivstes Team (relativ)“. Den Platz des besten Einzelradelnden teilen sich mit je 1892 Radkilometern je ein Radler aus dem Team „brezele-express“ und dem Team „RSV-SEEROSE Friedrichshafen e.V.“.

Die stolzen Radlerinnen und Radler können sich, je nach Kategorie, auf einen Geldpreis über 250 Euro (größtes Team und beste Schule), Sachpreise wie Fahrradtaschen (aktivstes Team) oder einen Einkaufsgutschein (beste Einzelfahrende) freuen.

In der Kategorie „radelaktivste Kommune (relativ)“ gewinnt mit 14,52 Kilometern je Einwohner die Gemeinde Frickingen, gefolgt von Daisendorf und Markdorf. In der absoluten Kommunenauswertung erreicht Friedrichshafen den ersten Platz, gefolgt von Markdorf und Tettnang.