Stadtradeln beginnt mit einer Radsternfahrt

Friedrichshafen (sz) - Gemeinsam mit den Gemeinden Daisendorf, Bermatingen und Meckenbeuren sowie den Städten Friedrichshafen, Tettnang und Markdorf nimmt der Bodenseekreis vom 22. Juni bis 12. Juli 2019 wieder an der beliebten Aktion Stadtradeln teil. Alle Bewohner des Landkreises sind eingeladen, Teams zu bilden und so viele Alltagswege wie möglich mit dem Rad zurückzulegen, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Auch Vereine, Verbände, Organisationen, Schulklassen oder Unternehmen können mitmachen und auf diese Weise ein deutliches Zeichen für eine gelebte Radkultur setzen.

„Anmeldungen sind bis zum letzten Kampagnentag möglich. Die besten Chancen haben aber die Teams, die von Anfang an dabei sind“, sagt Stefan Haufs, Radverkehrskoordinator beim Landratsamt Bodenseekreis. Die besten Teams werden im Anschluss mit interessanten Preisen belohnt.

Auftakt der Kampagne ist am 22. Juni eine vom ADFC begleitete Radsternfahrt, die in Überlingen, Friedrichshafen und Tettnang beginnt und auf dem Markdorfer Stadtfest endet. „Auch Quereinsteiger sind an den Zwischenstopps in Daisendorf, Bermatingen oder Meckenbeuren willkommen“, erläutert Haufs. Jeder Teilnehmer erhält einen Getränke- und Verzehrbon für das Stadtfest. „Nachdem alle Radlerinnen und Radler durch die herrliche Landschaft im Bodenseekreis gefahren und in Markdorf angekommen sind, wird Bürgermeister Georg Riedmann die Kampagne um 13 Uhr auf der Rathausbühne offiziell eröffnen", so Haufs. Anschließend gibt es ein buntes Bühnenprogramm sowie von 14 bis 16 Uhr ein Rad- und Stadtfestquiz für Kinder mit interessanten Preisen und Stationen.

Die Teilnehmer treffen sich um 10.45 Uhr vor dem Graf-Zeppelin-Haus. Abfahrt ist um 11 Uhr, voraussichtliche Ankunft in Markdorf gegen 12.30 Uhr.

Radler aus Tettnang treffen sich um 10.15 Uhr am Bärenplatz-Brunnen und radeln über Meckenbeuren (Bahnhof, 10.45 Uhr) nach Markdorf. Auch sie kommen gegen 12.30 Uhr dort an.