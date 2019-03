Stadträtin Sevinc Camlibel kritisiert Stadtverwaltung für DITIB-Politik

Die Stadträtin Sevinc Camlibel (Tuttlinger Liste) kritisiert in einer Stellungnahme das Vorgehen von Oberbürgermeister Michael Beck in Bezug auf den Tuttlinger DITIB-Verband.

In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, zeigt sich Camlibel verwundert. „Mir war bis zu diesem Zeitpunkt weder ein Besuch der DITIB Moschee noch die Kontaktschwierigkeiten mit der DITIB bekannt“, heißt es in der Stellungnahme. Der Besuch des Oberbürgermeisters sei – anders als die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung erklärt – keiner Gemeinderatssitzung thematisiert worden.

„Es ist sehr erfreulich zu hören, dass der Herr Oberbürgermeister Beck am 21. März, am „Tag gegen Rassismus“, beabsichtigte ein Zeichen gegen Ausgrenzung zu setzen“, so Camlibel. „Leider wurde versäumt, an solch einem wichtigen Tag und wichtigen Termin die einzige Muslimische Stadträtin als Brücke zwischen den Kulturen einzubeziehen.“

Camlibel sei jederzeit bereit gewesen, bei einem interkulturellem Dialog mitzuwirken. „Eine Bereitschaft zur Integration erreichen wir nur im offenen Dialog und diese sollte schon im Gemeinderat gelebt werden“, fordert die Gemeinderätin. Sie könne die Überraschung vom DITIB-Vorstand Mehmet Ibis nachvollziehen. Obwohl Camlibel an der Informations-Quelle sitze, sei sie nicht unterrichtet worden.

„Seit acht Jahren ist Herr Ibis Vorsitzender in der DITIB-Moschee“, so Camlibel. Dabei habe es nie Kooperationsprobleme mit der Stadt gegeben. „Da stellt sich die Frage, wieso das jetzt so ist.“ Probleme gebe es erst seit der Neubesetzung der Fachstelle für Soziales und Integration und das nicht nur mit der DITIB-Gemeinde.

Der Gemeinderat sei nach dem Abbruch der Sitzung des Integrationsbeirats nie über den Fortgang oder die Erfolge der angekündigten Gespräche seit dem Herbst 2018 informiert worden. „Bei der jetzigen Problematik hätte man das auch diskreter in einem Persönlichen Gespräch lösen können“, schreibt Camlibel. Schließlich sei es ersichtlich, dass es sich um ein Missverständnis handele. „Um ein Gemeinschaftsgefühl zu erhalten, sollte es nicht darum gehen, wer, wen in der Bringschuld sieht.“ Schließlich sei Herr Beck ja für alle Bürger verantwortlich – auch die muslimischen Glaubens.