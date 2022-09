Stadtmusik Bad Saulgau feiert das 200. Jubiläum

Bad Saulgau (sz) - Schon das ganze Jahr über feiert die Stadtmusik Bad Saulgau ihr 200-jähriges Jubiläum mit monatlichen Auftritten und musikalischen Einsätzen. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten bahnt sich für das Wochenende vom Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. September, an.

In der Innenstadt von Bad Saulgau werden sich am Freitag um 18 Uhr acht verschiedene Musikformationen zu einem Sternmarsch in Richtung Marktplatz versammeln. Die Bürgerwache Saulgau mit Spielmannszug, der Musikverein Altshausen, die Musikvereine Moosheim-Tissen, Renhardsweiler, Fulgenstadt, Wolfartsweiler, Friedberg und das Geburtstagskind Stadtmusik Bad Saulgau treffen sich zu einem kurzen Großkonzert unter der Leitung von Musikdirektor Marc Lutz auf dem Marktplatz in Bad Saulgau.

Danach ist im Stadtforum für alle Freunde der hochklassigen Blasmusik und anschließend für alle Partylöwen ein Musikerlebnis geplant. Die aus Funk und Fernsehen bekannte Spitzen-Blaskapelle aus Tirol, die „Viera Blech“, und anschließend „DJ Beats“ versprechen den Besuchern eine unvergessene Geburtstagsfeier der Stadtmusik Bad Saulgau.

Am Sonntag, 25. September, wird es dann offiziell und feierlich. Um 9 Uhr beginnt in der St. Johanneskirche in Bad Saulgau ein Festgottesdienst mit musikalischer Umrahmung der Stadtmusik Bad Saulgau. Als Besonderheit wird beim Gottesdienst die neue und erstmals angeschaffte Vereinsfahne des Vereins geweiht. Ab 11.30 Uhr geht’s zum Festakt in das Stadtforum: Hohe und höchste Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Verbänden und befreundeten Vereinen haben ihre Teilnahme zugesagt. Und nicht irgendwer, ein ehemaliger Musiker der Stadtmusik Bad Saulgau an Tenorhorn und Posaune, wird die Moderation übernehmen und eine Laudatio halten – Prof. Dr. Michael Stephan.

Ein Mittagessen gibt’s ab 13 Uhr, der befreundete Musikverein Ailingen wird zur Unterhaltung musizieren. Bei Kaffee und Kuchen danach ist in hiesigen Gefilden immer Programm.

Die genannten Veranstaltungen sind nicht nur geladenen Gästen oder anderen Freunden vorbehalten, die Stadtmusik Bad Saulgau, die seit 200 Jahren für alle, für jeden und für die breite Öffentlichkeit auftritt, freut sich auf den Besuch der Jubiläumsfeierlichkeiten von allen Anhängern, Mitgliedern und Freunden der gepflegten Blasmusik in unserer schönen Stadt.