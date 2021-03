Stadtkunst will Schaufenster im „Kimmerl“ mit Wettbewerbsfotos füllen

Der Förderverein Stadtkunst Spaichingen will im April in den Schaufenstern des ehemaligen Modehauses Kimmerl in der Hauptstraße eine Auswahl an Bildern präsentieren, welche ihn zum Fotowettbewerb „Skulpturenweg auf dem Dreifaltigkeitsberg“ erreicht haben. Bis zum 15. März nimmt der Verein weitere Einsendungen entgegen.

Eine vierköpfige Jury trifft aus allen eingesandten Bildern eine repräsentative Auswahl für die Ausstellung, so der Verein in einer Pressemitteilung. Zwei Gewinner sollen per Losverfahren ermittelt werden.

Außerdem plant der Verein, ebenfalls in den Schaufenstern und im gleichen Zeitraum, kleine Werke aller bisherigen Stadtkünstler zu präsentieren. Dabei handelt es sich um Werke, welche die Künstler dem Verein für die Verlosung „Mein Favorit“ zur Verfügung gestellt haben.

Die Jubiläumsausstellung mit dem Skulpturenpfad kann noch bis 30. April besichtigt werden. Wenn es die Bedingungen erlauben, plant der Verein eine Finissage. Details könne er aufgrund der aktuellen Lage aber erst kurzfristig kommunizieren.