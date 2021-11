Stadtkünstler-Förderverein: Corona hat zum Publikumserfolg der Jubiläumsausstellung beigetragen

Dass die üblicherweise im Frühjahr abgehaltene Jahreshauptversammlung des Stadtkünstler-Fördervereins diesmal pandemiebedingt erst kürzlich stattfinden konnte, habe einen positiven Effekt gehabt, so der Verein in seiner Pressemitteilung: Über das große Jubiläumsprojekt zu „20 Jahre Stadtkünstler“ und „10 Jahre Förderverein“, der Skulpturen-Ausstellung auf dem Dreifaltigkeitsberg, konnte vom Anfang bis zu ihrem Ende im April dieses Jahres berichtet werden.

In seinem Bericht als Vorsitzender ging Karl-Ludwig Oehrle noch einmal in das Jahr 2019 zurück, als die Planungen für das „Großprojekt“ angelaufen sind. „Von Anfang an war ein solider Finanzplan für kalkulierte Kosten in Höhe von zirka 50 000 Euro allererste Voraussetzung“, so Oehrle. Dabei sei wieder einmal die Unterstützung von Jürgen Knubben als kompetenter und erfahrener Fachmann, Planer, Organisator und Kurator von unschätzbarem Wert gewesen. Die Finanzierung konnte durch Zuschüsse der BW-Stiftung und der Stadt Spaichingen, durch Erträge aus einer Versteigerung von Arbeiten der Stadtkünstlerinnen und Stadtkünstler im Jahr 2019, aus Eigenmitteln des Vereins und Spenden sichergestellt werden.

Keine Planungssicherheit

Coronabedingt stand dann das Projekt trotzdem auf der Kippe. Für die geplanten umfangreichen Aktivitäten gab es in der Zeit von Juni bis Oktober 2020 keine Planungssicherheit. Der notwendige Aufwand war erst gerechtfertigt, als alle Künstlerinnen und Künstler ihre Zusage gaben, die Exponate bis ins Jahr 2021 zur Verfügung zu stellen.

Das Jubiläumsjahr 2020 begann mit der traditionellen Fahrt zur art in Karlsruhe, der großen Ausstellung für zeitgenössische Kunst, mit Kunstinteressierten aus der Region. SWR-Radio und- Fernsehen berichteten zum „Stadtkünstler“-Projekt und zur Ausstellung. Ungefähr 15 Führungen wurden meist in kleinen Gruppen durchgeführt. Als im Herbst 2020 die Corona-Zahlen freundlicher wurden, wurde zum „Kunstfest“ eingeladen, allerdings war es kalt und regnerisch, sodass lediglich rund 70 Kunstinteressierte auf den Berg kamen.

“Nie erwartete Besucherzahl“

Überschlägig kalkuliert hätten insgesamt rund 12 000 Besucherinnen und Besucher aus der Region und weit darüber hinaus die Ausstellung besucht. Diese „nie erwartete Besucherzahl“ sei möglicherweise gerade der Pandemie zu verdanken, weil allgemein Kunstevents und andere kulturelle Veranstaltungen äußerst rar waren. Begleitend zur Ausstellung konnten die Besucher ihre favorisierte Arbeit aus der Ausstellung nennen und an einer Verlosung teilnehmen. Fast 600 Wahlzettel sind in die Verlosung gekommen. Außerdem zeigte der Verein eine Fotoausstellung im ehemaligen Kimmerl-Gebäude mit bemerkenswerten Fotos der Exponate auf dem Berg, eingereicht von zehn Fotografen. Drei von ihnen wurden ausgelost und jeweils ebenfalls mit Arbeiten von „Stadtkünstlern“ bedacht.

Das Beste kommt zum Schluss

Der Höhepunkt des Doppeljubiläums war zum Schluss, dass der Förderverein von den ausgestellten Skulpturen auf dem Dreifaltigkeitsberg vier ankaufen und an die Stadt bei der „Finissage“ übergeben konnte. Finanziert wurden die Ankäufe durch drei direkte Spenden für Arbeiten und die Finanzierung der vierten Arbeit aus Mitteln des Fördervereins und einem Beitrag der Stadt Spaichingen. So konnten die „Bergkönigin“ von Katrin Zuzáková, der „Weltenfahrer“ von Daniel Wagenblast, „sunsmell“ von Emilia Neumann und „ohne Titel“ von Urban Hüter ihre Plätze auf dem Berg behalten. Sie bilden nun auch einen Endpunkt des Skulpturenwegs „Von Berg zu Berg“, vom Hohenkarpfen zum Dreifaltigkeitsberg.

„Wir können sehr stolz auf diese für unseren kleinen Verein immense Leistung sein, die wohl zu Beginn unserer Planungen kein Mensch vorherzusagen gewagt hätte“, fasste Vereinsvorsitzender Oehrle mit großem Dank an alle Beteiligten zusammen.

Die übrigen Tagesordnungspunkte konnten zügig abgearbeitet werden. Schatzmeister Stefan Keck legte den Kassenbericht vor, der zu jeder Zeit trotz der großen finanziellen Anstrengungen positives Guthaben auswies.