Stadtkapelle lädt zur Sommerserenade ein

Die Stadtkapelle Meßkirch lädt die Bürger am heutigen Samstag um 18 Uhr zu einer eineinhalbstündigen Sommerserenade am Marktbrückle ein. „Mit unserem jährlichen Auftritt mit der Sommerserenade wollen wir allen unseren Fans und Besuchern eine kleine musikalische Freude bereiten, als besonderer Dank für die Unterstützung bei unseren Festen und Veranstaltungen und dem Jahreskonzert“, sagt der Vorsitzende der Stadtkapelle Meßkirch, Armin Mayer. Das Konzert ist zugleich eine kurze Verabschiedung in die Sommerpause der Stadt- und auch der Jugendkapelle, die beide nach den großen Sommerferien wieder in das volle Probenprogramm einsteigen werden.

Treffpunkt ist heute ab 18 Uhr beim Marktbrückle, vorausgesetzt das Wetter spielt auch mit, wie der musikalische Leiter Zsombor Rethy betont. Seit dem Jahr 2011 leitet Rethy die Stadtkapelle mit Erfolg und engagiert sich auch in der Jugendarbeit. Mit dden Auftritten der Jugendkapelle seit 2016 ist er auch sehr erfolgreich.

Die Jugendkapelle macht eine sehr positive Entwicklung. 25 Mädchen und Jungen aus Meßkirch, Rohrdorf, Heudorf und Menningen spielen zusammen, wie von Armin Mayer zu erfahren ist. Für rund eineinhalb Stunden gilt das Marktbrückle als der musikalische Festplatz, wo altbekannte Melodien vom Marsch über Polka und moderne Rhythmen bis hin zum Schlager, gespielt von der Stadtkapelle und der Jugendkapelle, zu hören sein werden. Aber auch Neue Interpretationen sind mit auf dem musikalischen Programm der Aktiven, die für Freude und gute Laune sorgen werden, denn Zsambor Rethy versteht es neben den Musikern auch die Besucher zu motivieren und Begeisterung mit einzubringen.

Ein gutes kameradschaftliches Einvernehmen herrscht unter den 50 Aktiven der Stadtkapelle Meßkirch, die noch einen zweitägigen Ausflug ins Allgäu unternehmen werden, sowie ein Grillfest planen. Auch beim Stadtfest am 14./15. Juli mit Feierabendhock am Montag, 16. Juli, beim Kirchberg wird die Kapelle wieder für einen guten Service sorgen. Sie veranstaltet den musikalischen Reigen „Musik am laufenden Band“ mit Gastkapellen, bevor die Proben für das Jahreskonzert, das am Sonntag 2. Dezember, stattfindet, beginnen.