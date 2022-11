Stadtkapelle Biberach veranstaltet am Sonntag ihr Herbstkonzert

Biberach (sz) - Beim Herbstkonzert der Stadtkapelle Biberach am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr in der Gigelberghalle dreht sich alles um die Natur und die vier Grundelemente Erde, Luft, Wasser und Feuer, die in der Musik mit Rhythmus, Klang, Melodie und Dynamik umgesetzt werden. Der frühe Beginn des Konzerts und auch die Auswahl der Stücke sollen besonders auch Familien mit Kindern ansprechen.

Musikdirektor Andreas Winter hat dazu ein anspruchsvolles Programm mit sinfonischer Blasmusik ausgewählt. Von Händel steht die berühmte Wassermusik auf dem Programm, von Thiemo Kraas „Arcus“, in dem er das ganze Farbspektrum des Regenbogens anhand der abenteuerlichen Reise eines kleinen Jungen musikalisch zum Ausdruck bringt.

„Wonders of Nature“ von Bert Appermont wurde als Soundtrack zu einem Naturfilm komponiert und beschreibt die Kraft und die Wunder der Natur. Der japanische Komponist Shin'ya Takahashi schildert in „Wheater Report“ das für einen Tag vorhergesagte Wetter von klar und schön über Regen und Gewitter bis zum friedlichen Sonnenuntergang. Schließlich erzählt Philip Sparke in „Land of the long white cloud“ die Geschichte der Entdeckung Neuseelands durch die Vorfahren der Maori.