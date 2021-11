Stadtkapelle Aulendorf erhält Zukunfts-Booster

Die wöchentliche gemeinsame Probe und die musikalischen Auftritte der Stadtkapelle Aulendorf sind Motor und innerster Kern des ältesten Aulendorfer Vereins. Durch die Corona-Pandemie war die gewohnte Vereinsarbeit nur noch sehr eingeschränkt möglich und kam über längere Zeit nahezu vollständig zum Erliegen.

Um als Verein dennoch zukunftsfähig zu bleiben, beteiligte sich die Stadtkapelle laut einer Pressemitteilung an dem Projekt „Neustart Kultur“, das von der Bundesregierung gefördert wird: Im Rahmen des Förderprogramms „Impuls“ fand im September ein eintägiger Zukunftsworkshop in Unterrauhen statt.

Neujahreskonzert ist wichtigstes Ereignis

Inhalt waren Impulse und Motivationshilfen zur nachhaltigen Stärkung und erhöhten Sichtbarkeit für den Neustart nach den Corona-Beschränkungen. Zusammen mit der Dozentin Alexandra Link erarbeitete die Vorstandschaft gemeinsam mit vielen Musikerinnen und Musikern einen Zukunftsplan, der in den kommenden Monaten umgesetzt wird.

Zweiter Teil des Projekts war ein Wochenendaufenthalt der gesamten Kapelle im Naturfreundehaus in Friedrichshafen im Oktober, so das Schreiben weiter. Mit externen musikalischen Dozenten arbeitete jedes Register an der Atmung, Spieltechnik und Intonation. Dirigent Martin Rebmann hatte auch erste Werke für das geplante Neujahrskonzert dabei, das vergangenes Jahr ausfallen musste. Das Neujahrskonzert ist das wichtigste Konzert des Vereins, bei dem vorwiegend anspruchsvolle sinfonische Blasmusik zur Aufführung kommt.

Stärkung der Gemeinschaft im Vordergrund

Die Gesamtprobe konnte im Probelokal des Musikvereins Ailingen stattfinden, der seine Proberäumlichkeiten der Stadtkapelle zur Verfügung stellte. Neben dem Musikalischen war auch die Stärkung der Vereinsgemeinschaft ein wichtiger Aspekt des Wochenendes. Dass die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle nicht nur ihre Blasinstrumente beherrschen, zeigte der musikalische Abend: Mit Gitarre, Akkordeon und mehrstimmigem Gesang gab es ein wildes Wunschkonzert durchs Liederbuch.

Die Stadtkapelle probt aktuell wieder jeden Freitag ab 19.30 Uhr im Schulzentrum Aulendorf. Interessierte Musikerinnen und Musiker sind jederzeit willkommen. Am 1. Advent wird die Stadtkapelle bei den Aulendorfer Adventstagen mit weihnachtlichen Liedern auftreten und das nächste große Konzert soll das traditionelle Neujahrskonzert 2022 werden.