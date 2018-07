Stadtkapelle überzeugt und begeistert

Bad Buchau (bb) - Einer schönen Tradition zufolge hat die Stadtkapelle Bad Buchau am vergangenen Sonntag, dem ersten Advent, zu ihrem diesjährigen Adventskonzert in die Stiftskirche eingeladen. Mit Gedanken zur Besinnung und zum Innehalten in einer schnelllebigen und hektischen Zeit unterstrich Pfarrer Erzberger die Bedeutung der Stille und inneren Einkehr.

Als kraftvollen Auftakt hat Dirigent Klaus Widder die Polonaise in Es-Dur von Antonin Dvořák gewählt. Klangschön und mit vollem Volumen, der Leichtigkeit einer Polonaise im Wechsel mit sanft wiegenden Passagen hat die starke, melodische Klangfülle des Orchesters den gesamten Kirchenraum erfüllt. Der feierliche und würdige Rahmen des Gotteshauses und das folgende abwechslungsreiche, stimmungsvolle Programm haben den Eindruck von Schwingung und Bewegung hervorgehoben und die Wirkung der konzertanten Blasmusik mit ihren diversen Taktarten und Tempi gesteigert. Sehr einfühlsam hat das Orchester mit ihrem Solisten Markus Menz auf dem Horn das Werk „Air Poétique“ von Ted Huggens vorgetragen.

„Der Mensch definiert sich nicht nur durch Erfolg und Geschwindigkeit, die Kraft der Schöpfung offenbart sich in der Ruhe und Stille und lässt achtsam werden auf das Licht Gottes“, so Pfarrer Erzberger bei seiner Betrachtung. Die Zeit des Ausatmens der Natur lasse auch den Menschen zur Ruhe kommen. Und Stille sei auch der Weg, zu sich selbst zu finden.

Die vom Bläserquintett und dem Gesamtorchester im Anschluss ausdrucksstark vorgetragene „Tochter Zion“ und das Adventslied „Macht hoch die Tür“ haben diese Gedanken unterstrichen und Raum zur Ruhe und Einkehr gegeben. Mit enormem Klangvolumen und beachtlicher Bandbreite hat die Stadtkapelle Andrew Lloyd Webber’s „Phantom der Oper“ interpretiert. Die Höhepunkte aus dem Musical waren zu einem stimmungsvollen Medley der schönsten Melodien arrangiert, in dem sich gefühlvolle Passagen mit majestätischen, schwungvollen Sequenzen abwechselten. Für Dirigent Klaus Widder mit seiner Stadtkapelle bedeutete es eine besondere Herausforderung, die Hits des Musicals in einen würdigen, konzertanten Rahmen zu fassen. „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ ist der Untertitel von „Consolation“ von Johann Sebastian Bach, welches sehr einfühlsam vorgetragen wurde und das Gefühl des Trostes betont hat. Auf vielfachen Wunsch wurden die Zuhörer, begleitet vom Gesamtorchester der Stadtkapelle, wieder zum Mitsingen eingeladen; in diesem Jahr beim Adventslied „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Mit einem Gedicht und dem Wunsch für eine friedvolle, ruhige und besinnliche Adventszeit verabschiedete sich die Stadtkapelle. Mit viel Applaus wurde das junge Orchester vom Publikum für ihr mit viel handwerklichem Können, Spielfreude und Begeisterung präsentierte ausgezeichnete Konzert honoriert. Wie gut es den Zuhörern in der voll besetzten Stiftskirche gefallen hat, zeigte sich auch eindrucksvoll, als das Publikum selbst nach der Zugabe nicht aufgestanden ist und auf ein weiteres Stück gehofft hat.