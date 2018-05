Stadthalle verwandelt sich in ein großes Spielzimmer

„Baden-Württemberg spielt“, die größte Spiele-Veranstaltung auf Tournee im deutschsprachigen Raum, macht am Sonntag, 10. Juni 2018, zum dritten mal Station in Sigmaringen. Die Innenstadt, die Stadthalle sowie Teile des Rathauses verwandeln sich dann in ein großes Spielzimmer, das sich auf mehreren Tausend Quadratmetern erstreckt und über 80 Spielstationen für Jung und Alt bietet, verwandelt. Das Beste: Der Besuch und das Spielen sind bei „Baden-Württemberg spielt“ kostenfrei.

Unterteilt nach verschiedenen Themenbereichen darf an diesem Tag jeder Besucher seinem individuellen Spielspaß freien Lauf lassen. So finden die Kleinen im rund 2000 Quadratmeter großen Kinderland neben einem großen Spiel-Kaufladen beispielsweise auch Bosch-Kinder-Heimwerker-Bänke, Playmobil-Spieltische, Bruder Fahrzeuge, Puppen, Kinderküchen, Lerncomputer oder Themenwelten von Schleich.

Für die Jugend stehen in der Games-Area die neuesten Spiel-Konsolen wie beispielsweise die Xbox, PlayStation oder Wii zum Spielen bereit. Weitere Highlights finden die Besucher im Großspiele-Bereich, der mit einer Carrera-Rennbahn (acht x vier Meter), einer ferngesteuerten Playmobil-Eisenbahn, „Zicke-Zacke-Hühnerkacke“ im Großformat oder Wey Kicks ausgestattet ist. Die Fans der klassischen Brett-,

Karten-, Gesellschafts- und Familienspiele kommen laut Veranstalter ebenfalls nicht zu kurz, denn es kann aus rund 1000 Gesellschafts- und Familienspielen ausgewählt werden. Speziell zu Memory wird ein Turnier angeboten. Siegerpokale für die Besten werden ebenfalls im Rahmen von Turniere und Wettbewerbe im Schach, Darts, Pedalo fahren, Tischfußball und beim Tipp-Kick vergeben. Auch können die kleinen und großen Besucher spielend lernen. So stehen von Fischertechnik verschiedene Konstruktionsbaukästen bereit mit denen man erfährt, wie Sonnenenergie sinnvoll eingesetzt werden kann. Mit den Kosmos-Experimentierkästen „Easy Elektronic“, „Wind-Energie“ und „Spaß mit Magnete“ hingegen erfahren die

Besucher viel Wissenswertes rund um die Elektronik, Wind-Energie und Magnetismus. Auf spielerische Weise hingegen kann man bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg die Politik und ihre Mechanismen erleben. Im Outdoorspielbereich stehen neben dem Wasserspiel „Aquaplay“ auch Fahrzeuge von Rolly Toys, Tischtennis, Federball und weitere spannende Sport- Creative-Spiele zur Verfügung. „Rien ne va plus“ heißt es dann in der Spielbank. Geboten wird Black Jack, Roulette und Poker. Gespielt wird selbstverständlich nicht um Geld, sondern nur um Jetons. Sowohl die Croupiers als auch alle Spieltische sind original. Wie in der echten Spielbank ist der Zutritt erst ab 21 Jahren möglich – für Eltern mit Kindern wird eine Kinderbetreuung vor der Spielbank angeboten.

Gespielt wird übrigens von 11 bis 18 Uhr, bei jedem Wetter. Bei gutem Wetter stehen die Spielstationen in der Innenstadt, der Stadthalle und im Rathaus von Sigmaringen. Bei schlechtem Wetter stehen die Spiele in der Stadthalle sowie im Rathaus und nur Großspiele sind Outdoor aufgebaut, die dann abhängig von der Wetterlage in Betrieb genommen werden. Weitere Informationen zu „Baden-Württemberg spielt“ gibt es auch im Internet unter www.bw-spielt.de. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es wird darauf hingewiesen, dass zeitgleich das „Streetlife-Festival“ auf dem Festplatz stattfindet und besucht werden kann.