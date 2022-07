Stadtführungen durch Biberach

Biberach (sz) - Was hat es mit dem Esel auf dem Marktplatz auf sich, wo steht das älteste Haus Biberachs und gibt es eigentlich noch Biber in der Stadt? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag, 9., und Mittwoch, 13. Juli, auf dem Historischen Stadtrundgang, der zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Biberach führt. Neben dem Marktplatz und dem Rathaus stehen bei dem Stadtspaziergang durch die Altstadt die Stadtpfarrkirche St. Martin wie auch der Hospital zum Heiligen Geist, das Komödienhaus und der Weberberg auf dem Programm. Bei der zweistündigen Stadtführung am Samstagnachmittag mit Stadtführerin Gisela Raunecker wird auch der Weiße Turm besichtigt. Erwachsene zahlen zehn Euro. Die Stadtführung am Mittwochnachmittag ebenfalls mit Stadtführerin Gisela Raunecker dauert eineinhalb Stunden und kostet acht Euro. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Auf dem Stadtrundgang mit Schwerpunkt Baugeschichte am Sonntag, 10. Juli, werden Glanzlichter und weniger beachtete Bauwerke der ehemaligen Reichsstadt erkundet. Dabei legt Stadtführer Bernd Otto den Schwerpunkt auf Gebäude und Details, die auf den ersten Blick vielleicht nicht weiter auffallen. Beginn ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen zehn Euro.

Treffpunkt der Führungen ist der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt beim Stadtführer erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahre und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung.