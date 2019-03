Stadtarchiv zeigt Gegenüberstellung von alten und neuen Fotos

In der Ausstellungsreihe „Leutkirch – Früher und Heute“ zeigt das Stadtarchiv derzeit in seinen Schaufenstern, Marktstraße 8, in einer Gegenüberstellung von alten und neuen Fotos wie sich die Obere Vorstadtstraße und die Partie an der Eschach in den letzten 100 Jahren verändert haben. Während sich in der Obere Vorstadtstraße nur wenig verändert hat, gab es an der Partie an der Eschach laut Mitteilung der Stadt eine große Veränderung. Bereits 1951 wurde der Stadtbach entlang der Oberen Vorstadtstraße bis zur Mohrenbrücke zugedeckt. Darin wurden die Rohre der Kanalisation verlegt. Dadurch konnte die Obere Vorstadtstraße wesentlich verbreitert werden und die „unhaltbaren Zustände bezüglich des Straßenverkehrs“ beseitigt werden. Wo früher der Stadtbach verlief, entstanden neue Parkplätze. Der gemütliche Spazierweg „Fülle“ zwischen Eschach und Stadtbach mit seinen schattigen Linden und Ruhebänken blieb erhalten. Die Mohrenbrücke war für den wachsenden Verkehr ebenfalls zu eng geworden, sie wurde 1954/55 verbreitert.