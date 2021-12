Stadtarchiv schließt Lücken in der Erfassung der Kriegstoten

25.12.2021, 10:00



Die Häfler Totenlisten werden zusammen mit neun bislang kaum bekannten Fotos des Schweizer Reportage-Fotografen Werner Bischof (1916-1954), die er im Herbst 1945 in Friedrichshafen gemacht hat, in einer Ausstellung im Stadtarchiv in der Katharinenstraße 22 (2. Obergeschoss) gezeigt. Derzeit wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 07541/209 150 oder per E-Mail an: stadtarchiv@friedrichshafen.de.