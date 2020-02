Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Schwenningen, blickte am Samstag im Muslenzentrum auf ein Jahr voller Aktivitäten zurück. Naturschutzwart Dieter Maier berichtete von den Plänen der Stadt, einen Premiumweg anzulegen.

Vorsitzender Steffen Kaltenmark-Theus erklärte, dass die Ortsgruppe vom Hauptverein in Stuttgart eine Rüge bekommen habe, da ihre Wege nicht gut genug in Schuss seien. „Wir sollten uns darauf besinnen, unsere eigenen Wege in Ordnung zu halten“, mahnte er.

Kaltenmark-Theus hält es für wünschenswert, Kinder mehr zum Wandern zu bewegen. Für Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder sei er dankbar, so der Vorsitzende. Anregungen seien zwar gut, man müsse sie aber umsetzen. Gleichwohl sei es nicht einfach, wenn 70 Prozent des Vorstands berufstätig seien.

Naturschutzwart Dieter Maier berichtete, dass mit der Ortsgruppe Deißlingen der Baum des Jahres gepflanzt wurde. Weiter habe es eine Führung durch den Buchenwald gegeben. Er lobte die enge Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Deißlingen. Der Albverein möchte den Gedenkstein vom Türnleberg wieder herrichten, mit Unterstützung durch die Stadt.

Maier erläuterte den Premiumweg, den die Stadt anlegen möchte, und der auf 20 Kilometer eine Acht beschreibe. Er führe über das Moos, das Gartenschaugelände, den Türnleberg nach Mühlhausen, Weigheim, die Mühlhausener Halde und biete Hochwald, Wasser, Moos, fließendes Wasser und Trockengras.

Stefan Löffler sagte, 2020 seien 16 familienfreundliche Veranstaltungen geplant. Bernhard Rosenstiel berichtete von 79 Outdoor-Aktivitäten, die für jedes Alter geeignet waren. Neben Ehrungen gab es Wahlen. In den Vorstand wurde Jörg Heiligmann als neuer Wanderwart gewählt.