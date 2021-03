Stadt will keine weiteren Gräber auf dem Altem Friedhof

Lindau (pb) - Einem erneuten Vorstoß des Fördervereins Lindauer Kulturerbe Alter Friedhof e.V., weitere Grabstätten auf dem Alten Friedhof auszuweisen, hat die Stadtverwaltung eine klare Absage erteilt. Die bestehenden Einzelgräber sind alle saniert, die meisten durch Private, welche dafür ein Bestattungsrecht erhielten, wie der Förderverein in einer Pressemitteilung schreibt. Nur wenige werden nicht vergeben.

Der Vereinsvorsitzende Peter Borel begründet den neuerlichen Wunsch mit der gesteigerten Nachfrage aus der Bürgerschaft nach Urnenplätzen in der neuen Gemeinschaftsgrabanlage II sowie nach weiteren Familiengräbern an der Nordmauer des Areals. Schnell sei als Antwort der Hinweis gekommen, dass der Alte Friedhof eine städtische Parkanlage und ein denkmalgeschützter Friedhof sei, der nur unter ganz besonderen Bedingungen Bestattungen zulasse. Außerdem sehe die Friedhofsverwaltung hier eine Konkurrenzsituation zum neuen Aeschacher Friedhof. Das Argument, weitere Gräber brächten auch Erlöse für das historische und stets sanierungsbedürftige Denkmal, habe kein Gehör gefunden, teilt der Förderverein weiter mit. So ist die Gemeinschaftsgrabanlage II (siehe Foto) wohl die letzte dieser Art. Die Tatsache, dass dort nur noch 18 Urnenplätze zu vergeben sind, dürfte die Nachfrage beschleunigen, nimmt man beim Förderverein an. Der Vorstand des Fördervereins bedauere diese Entscheidung der Verwaltung, so die Mitteilung abschließend.