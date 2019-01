Friedrichshafen - Die Stadt Friedrichshafen möchte die Bürgerbeteiligung weiter verbessern und deshalb Leitlinien dafür entwickeln. Wie dabei vorgegangen werden soll, präsentierte Alexandra Eberhard, Leiterin der Stabstelle für Bürgerschaftliches Engagement, den Mitgliedern des Finanz- und Verwaltungsausschuss am Montag in ihrer jüngsten Sitzung. Die Mitglieder lobten das angestrebte Verfahren und stimmten dafür, dass es so weiterlaufen soll.

Vorbild für diese Leitlinien sind andere Kommunen, die in den vergangenen Jahren bereits Leitlinien oder Satzungen zur Bürgerbeteiligung erarbeitet haben. Grundsätzlich sollen sie Transparenz, Entscheidungshilfen und Akzeptanz für das Verfahren schaffen sowie Orientierung bieten. Einzelne Elemente zur Bürgerbeteiligung werden in Friedrichshafen bereits berücksichtigt. Dazu gehören das Workshopverfahren des Stadtplanungsamtes oder die Erarbeitung eines Kulturentwicklungskonzepts. Dennoch hat die Stadt bisher keine eigenen, auf sich zugeschnittenen Leitlinien zur Bürgerbeteiligung – eben das soll sich jetzt ändern.

Transparenz im Internet

Die Stadt plant, Projekte frühzeitig mit Details wie Finanzen und Zeitplan öffentlich ins Internet zu stellen und den Häflern die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Ideen einzubringen. So könnten sich auch Bürger engagieren, die nicht an Workshops teilnehmen können, weil sie beispielsweise durch Krankheit oder weil sie Alleinerziehend sind, nicht an Veranstaltungen teilnehmen können. Dazu soll der Gemeinderat eine sogenannte Vorhabenliste erstellen, auf der bestimmte Projekte der Stadt präsentiert werden. Die Verwaltung schlägt vor, dass auf dieser Liste unter anderem die 17 Leitprojekte des ISEK-Handlungskonzepts stehen. Insgesamt sind das 80 Vorhaben. Dadurch soll der gesamte Prozess von ISEK einfacher begleitet werden. Grundsätzlich sieht die Gemeindeordnung vor, dass wichtige Angelegenheiten gemeinsam mit den Bürgern erörtert werden sollen. Dafür schlägt die Gemeindeordnung Einwohnerversammlungen vor.

Eine solche Veranstaltung hat die Stadt für Anfang Februar geplant. Dort können sich die Bürger über die Bürgerbeteiligungsprojekte in der Stadt informieren, zu denen unter anderen die Gestaltung des Uferparks gehören und die Verkehrsentwicklung in der Stadt. Einen Workshop zur Bürgerbeteiligung veranstaltet die Stadt zudem am Dienstag, 19. Februar, um 17 Uhr im GZH.

Die Leitlinien sollen auch Spielregeln im Umgang bei der Zusammenarbeit miteinander festlegen. „Es geht dabei nicht um Einzelinteressen“, sagte Eberhard. Auch ein angemessener Ton gehöre dazu. Der Stadtverwaltung ist es aber auch wichtig, zu verdeutlichen, wo die Grenzen der Bürgerbeteiligung liegen.„Nicht zwingend erwarten wir durch Bürgerbeteiligung einen Konsens. Es geht um das Vergrößern der Schnittmenge von Interessen“, sagte Eberhard.

