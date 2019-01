Stadt will auch den Fußweg an der Ladestraße sanieren.

Lindau (gbo) - LZ-Leserin Angelika Reich bat bei Stammtisch am Mittwoch darum, den Fußweg zwischen See und Ladestraße mit Kies aufzuschütten. Der Spazierweg sei nahe an Reutin und perfekt für Abendspaziergänge, gerade wenn man einmal nicht bis zur Insel spazieren wolle, sei der Weg sehr praktisch.

„Aber der ist in so schlechtem Zustand, ich muss ständig auf den Boden gucken, da bringt die schöne Aussicht gar nichts“, beschwerte sich Reich. Zu viele Wurzeln und Unebenheiten auf dem Weg würden diesen gefährlich für ältere Menschen machen, so Reich..

Stadtsprecher Widmer berichtete, dass im Rahmen des Baus einer Aussichtsplattform in der Reutiner Bucht auch geplant sei, den Weg zu erneuern. Daher komme die Stadt dem Anliegen bereits nach.

Die Aussichtsplattform soll Spaziergängern und Vogelliebhabern die Möglichkeit geben im Sommer über das Schilf in der Bucht hinweg auf den See zu sehen.

Durch einen attraktiven Weg ins Schilf verspricht sich die Stadt auch, dass weniger Menschen wil durch das Naturschutzgebiet streifen und so weniger Vögel stören und Schilf nieder trampeln. Die Plattform soll bis zur Landesgartenschau 2021 stehen.