Stadt Weingarten pflanzt fünf Apfelbäume

Weingarten (sz) - Die Stadt Weingarten hat eine verlorene Wette eingelöst und am Fußweg zwischen Marienfriedhof und Marienkirche fünf Apfelbäume gesetzt. Die Wette kam zwischen Oberbürgermeister Clemens Moll (links) und dem Vorsitzenden des BUND Ravensburg, Ulfried Miller (Zweiter von rechts), Ende September im Rahmen des Aktionswochenendes „Autofreies Lauratal“ zustande, wie die Weingartener Stadtverwaltung nun mitteilte. Der BUND hatte gegen die Stadt gewettet, dass sich beim „Autofreien Lauratal“ mindestens 40 Lastenräder versammeln. Am Ende seien es mehr als 60 gewesen. Weißter heißt es in der Pressemitteilung: „Allerdings war in diesem Fall der Wetteinsatz auch für die Stadt ein Gewinn.“ Alexander Otten, Vorsitzender des Kirchengemeinderates (KGR) St. Maria, und Lisa Müller, Leiterin des KGR-Jugendausschusses, halfen beim Einpflanzen. Gepflanzt wurden die alten Apfelbaumsorten Jakob Fischer, Roter Berlepsch, Elstar, Goldparmäne und Weißer Winterglockenapfel. (Foto: Stadt Weingarten)