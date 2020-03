Stadt warnt vor Verstopfungsgefahr in Kanalisation

Bad Waldsee (sz) - Die Verantwortlichen der Stadtentwässerung Bad Waldsee appellieren an die Bevölkerung, Feucht- oder Hygienetücher nicht ins Klo zu werfen. Laut Pressemitteilung besteht durch derartiges Handeln hohe Verstopfungsgefahr.

„Eine geordnete Abwasserbeseitigung ist ein elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge. Gerade in Zeiten, in denen Hygiene so wichtig ist, kommt es darauf an, dass die Infrastruktur der Abwasserbeseitigung voll funktionsfähig ist und bleibt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Große Sorgen bereiten den Mitarbeitern der Stadtentwässerung aktuell die Klopapier-Hamsterkäufe. Küchentücher, Papiertaschentücher sowie Feucht- oder Hygienetücher. Sie seien kein Ersatz für Klopapier. Zumindest dann nicht, wenn diese ins Klo geworfen werden.

Im Gegensatz zum Klopapier würden derartige Tücher nicht auflösen. Sie bilden im Abwasser lange, feste Klumpen. Dadurch bestehe Verstopfungsgefahr, sowohl für die eigenen Hausentwässerungsleitungen wie auch Pumpen und Rechen. „Wir haben eigentlich andere Aufgaben, als mühselig mit einer Zange große Klumpen aus unseren Rechen oder Pumpen zu entnehmen, um die Maschinen wieder gangbar zu machen. Um Stunden später wieder vor dem gleichen Problem zu stehen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt abschließend.