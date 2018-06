Stadt Wangen mietet verwaisten Bahnhofskiosk und sucht jetzt Pächter

Am Bahnhof in Wangen im Allgäu könnte in absehbarer Zeit wieder Leben einkehren. Ab Juni besteht die Möglichkeit, dort ein Café eröffnen. Denn die Stadt mietet den verwaisten Kiosk von der Bahn. Gesucht wird jetzt ein Pächter.

Nach längeren Verhandlungen haben sich die Stadt Wangen im Allgäu und die Deutsche Bahn AG darauf geeinigt, dass der frühere Bahnhofskiosk künftig als Café genutzt werden soll, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.. So mietet jetzt die Stadt den ehemaligen Kiosk von der Bahn an und will ihn weiter verpachten. Ende April 2012 hatte der Kiosk seine Pforten geschlossen. Die Bahn hatte überdies an Wochenenden die Wartehalle geschlossen und dies mit Sachschäden durch Vandalismus begründet.

„Wir suchen einen Pächter, der bereit ist, dort auch zu investieren“, sagt Armin Bauser, der bei der Stadt für die Liegenschaften und damit auch für die von der Stadt gemieteten Räumlichkeiten im Bahnhof zuständig ist. Die Bahn wird den Kiosk komplett leer geräumt hinterlassen, so dass für den neuen Pächter auch alle Möglichkeiten bei der Einrichtung offen sind. Möglich ist, dass ein Investor auftritt und den Kiosk samt Freifläche dann weiter vermietet. Möglich ist laut Bauser auch, dass jemand investiert und dann selber das Café betreibt.

Zielgruppe für das Café im Bahnhof sind laut Stadt nicht nur die rund 1200 Bahnreisenden, die täglich am Bahnhof Wangen ein- oder aussteigen. Das Café könnte auch ein Treffpunkt für die Eltern der Schüler der Jugendmusikschule sein, wenn sie auf ihre Kinder warten, oder Schüler, die zur Schule gehen oder von dort kommen, könnten sich in dem Bahnhofscafé aufhalten und schließlich könnten sich auch die Nachbarn dort einfinden. Das Café sollte von spätestens 7 Uhr bis mindestens 21 Uhr geöffnet sein. Damit wäre gewährleistet, dass auch die Wartehalle in dieser Zeit offen ist. Bisher kann sie nur zu den Schalteröffnungszeiten der Bahn genutzt werden.

In den kommenden Tagen und Wochen wird die Bahn noch in den Brandschutz des Gebäudes investieren, dann kann es losgehen, heißt es weiter. Die Stadt hofft auf einen Start am 1. Juni.

Der Gastraum hat eine Größe von 70 Quadratmetern, die Freifläche 40. Auskunft erteilt Armin Bauser unter der Telefonnummer 07522 / 74—153 oder per Email armin.bauser@wangen.de.