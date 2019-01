Stadt Wangen gibt für Dienstagnachmittag fast alle Hallen wieder frei

Wangen (sz) - Die Stadt Wangen kann bis auf die Praßberghalle und die Sporthalle in Deuchelried alle wegen der Schneemassen zuvor geschlossenen Sport- und Festhallen im Lauf des Dienstagnachmittags wieder öffnen. Sie stehen also wieder für den Vereinssport und ab Mittwoch für den Schulsport zur Verfügung, wie die Verwaltung weiter mitteilt. Die Praßberghalle bleibt demnach aber bis auf Weiteres geschlossen.

Messungen haben am Dienstag laut Stadt ergeben, dass auf den Hallen in der Kernstadt 100 Kilogramm Schnee pro Quadratmeter bei einer Schneehöhe von 40 Zentimetern liegt. Da die Praßberghalle nur bis 120 Kilogramm berechnet ist und außerdem rund sieben bis acht Zentimeter Wasser auf der Dachfläche stehen, könne diese Halle derzeit noch nicht wieder geöffnet werden. Die Halle in Deuchelried werde erst am Mittwoch freigegeben, weil in der höher gelegenen Ortschaft rund zehn Zentimeter mehr Schnee liegen. So soll jetzt auf dem Hallendach auch die Last weiter abtauen.