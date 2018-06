Stadt und Kreis feiern am Samstag „Mittendrin“

MITTENDRIN - Es darf gefeiert werden: Stadt und Bodenseekreis laden für Samstag, 9. Juni zu einem Fest der Begegnung an die Friedrichshafener Uferpromenade ein. Ab 11 Uhr geht es bei dem bunten Aktions- und Begegnungstag für Menschen mit und ohne Behinderung in Friedrichshafen am Samstag um Teilhabe behinderter Menschen im Bodenseekreis, wie die Veranstalter mitteilen.

Rund 30 Einrichtungen, Vereine und Gruppen laden mit Bühnenprogramm, Kunst, Mitmachaktionen sowie und Essen und Trinken zum gemeinsamen Feiern ein. In der gleichnamigen Aktionswoche vom 6. bis 17. Juni gibt es weitere Veranstaltungen zum Thema Inklusion.

Bereits zum fünften Mal wird in diesem Jahr das Fest „Mittendrin“ gefeiert, das 2008 zum ersten Mal an der Uferpromenade im Rahmen des landesweiten Tages der Menschen mit Behinderung vom Bodenseekreis ins Leben gerufen worden ist. Im zweijährlichen Rhythmus und im Wechsel zwischen Überlingen und Friedrichshafen findet diese vom Landratsamt, den beiden Städten sowie den Einrichtungen der Behindertenhilfe getragene Veranstaltung statt. Viele kreative Vorführungen, Informationen und Angebote laden dazu ein, sich gegenseitig kennenzulernen und Barrieren abzubauen. Die Anliegen von Menschen mit Behinderungen sollen dabei Gehör finden, um das Zusammenleben untereinander zu fördern.

Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm auf und vor der Musikmuschel startet um 11 Uhr mit der Eröffnung des Festes durch Bürgermeister Andreas Köster und den Ersten Landesbeamten Joachim Kruschwitz. Dazu tritt der Glockenchor Föhrenbühl/Hermannsberg auf. Weiter geht es bis 18 Uhr mit Tanzvorführungen, Theater, Musik und Sportgruppen – für Unterhaltung ist also gesorgt.

Basteln, Malen, Streicheln

Auch neben der Bühne zeigt sich die Veranstaltung kreativ: neben verschiedenen Bastel- und Malaktionen können die kleinen und großen Besucher Lehenhof-Kisten bauen, Kerzen verzieren oder in der Kräuterwerkstatt selbst Hand anlegen. Eine Schwarzlicht-Installation im Kunst-Mobil CES „Convoi Exeptionnel“ rundet das kreative Angebot ab.

Das Programm auf der Uferpromenade ist voller Höhepunkte, versprechen die Veranstalter. So gibt es Streichelschafe auf dem Gelände, Kinderschminken, Malaktionen und weitere Mitmach-Angebote für Klein und Groß. Ein Rollstuhl- und Wahrnehmungsparcours lädt zum Testen ein und schafft Verständnis für die Geschicklichkeit, mit der sich Menschen mit Handicap im Alltag bewegen. Spielezeit heißt es beim Tischkicker oder beim Wikinger-Schach. Im Hafen des Württembergischen Yachtclubs – neben dem Festgelände – werden außerdem Fahrten mit Marinekuttern und Miniseglern angeboten. Sie legen am Steg bei der Hafenmeisterei ab.

Da es sich mit leerem Magen schlecht feiern lässt, gehört ein vielfältiges kulinarisches Angebot zu jedem Fest. Neben deftigen Speisen wie vegetarischer Pasta, Flammkuchen, Raclette, Backhendl, Hot Dogs, Hamburgern und Cheeseburgern oder Bratwürsten werden auch Kaffee und Kuchen sowie Bregenzer Wälder Riebl mit Apfelkompott angeboten. Natürlich gibt es auch ein reichhaltiges Getränkeangebot – leckere Cocktails und Saftkreationen inklusive.

Informationsstände zu unterschiedlichsten Themen wie etwa „Leichte Sprache“, „Unterstützte Kommunikation“ und „Gebärdensprache“ ergänzen das vielfältige Programm. Einige Einrichtungen bieten an ihren Ständen ihre selbst hergestellten Produkte an. So findet der Besucher hier auch ein schönes Angebot an Keramikarbeiten, Filzarbeiten, Weber-Produkten, Holzspielzeug, Papierwelt, Feuerschalen und Mosaike.