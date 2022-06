Stadt sucht weiterhin Wohnraum für Geflüchtete

In der Stadt Friedrichshafen leben derzeit mehr als 680 Geflüchtete aus der Ukraine, unter ihnen über 90 Kinder unter sechs Jahren und über 160 Kinder zwischen sieben und 16 Jahren. Zur Unterbringung sucht die Stadt weiterhin Wohnraum, der auch längerfristig angemietet werden kann.

Etwa die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Friedrichshafen Zuflucht gesucht haben, lebt in von der Stadt angemieteten Wohnungen und in städtischen Unterkünften. Die andere Hälfte ist in privaten Unterkünfte, etwa in Gästezimmern untergekommen. Da die private Unterbringung zunehmend an Grenzen stößt, sucht die Stadt Friedrichshafen weiterhin Wohnraum, also Wohnungen und Häuser, die von der Stadt möglichst längerfristig angemietet und zur Unterbringung genutzt werden können. Um bereits viele Fragen im Vorfeld zu klären, bittet die Stadt Interessenten, ein Wohnraum-Formular auf der städtischen Website unter www.friedrichshafen.de/ukraine zu nutzen.