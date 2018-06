Stadt spricht sich gegen Fracking aus

Der Gemeinderat Bad Saulgau ist in seiner letzten Ratssitzung 2012 dem Beschlussvorschlag der Verwaltung gefolgt, sich mit einer Resolution gegen geplante Fracking-Projekte auszusprechen. Fracking ist eine unkonventionelle Methode der Gasförderung. Für den Bereich Ostrach-Wangen wurde bereits vom Landesamt für Bergbau in Freiburg die Genehmigung für den Gasabbau erteilt. Mit der Resolution werden die zuständigen Ministerien des Landes Baden-Württemberg aufgefordert, Fracking-Verfahren in unserer Region abzulehnen und sich bei der Bundesregierung für eine Änderung des veralteten Bergrechts einzusetzen. „Der unkonventionelle Gasabbau beim Fracking beinhaltet hohe Gefährdungspotenziale insbesondere für wichtige Trinkwasservorkommen unserer Region“, sagte der Erste Beigeordnete Richard Striegel.

Beim Fracking werden Wasser, Quarzsand und Chemikalien unter hohem Druck in das Speichergestein gepumpt. Pro Bohrung kann die Wassermenge mehrere Zehntausend Kubikmeter betragen. Dadurch entstehen Risse im Lagergestein, durch die das Gas herausgebrochen wird. Damit sich die Risse bei nachlassendem Druck nicht wieder schließen, wird das Wasser mit Stützmitteln und Chemikalien vermischt. Die größte Gefahr ist die Kontamination des Trinkwassers durch die zum Teil krebserregenden Chemikalien. Ein großer Teil des giftigen Frackwassers kommt mit dem Gas oder Öl wieder an die Oberfläche und muss als gefährlicher Sonderabfall entsorgt werden. Angesichts der in Oberschwaben vorliegenden Gesteinsformationen ist auch in der Region Oberschwaben mit Buntsandsteingesteinen mit überdurchschnittlichen Spülwassermengen zu rechnen. „Unsere Region ist zudem ein erdbebengefährdeter Bereich, der das Gefahrenpotenzial von Gesteinsverwerfungen deutlich erhöht“, lautet es in der Beschlussvorlage, der der Gemeinderat einstimmig zugestimmt hatte.