Stadt spart viel Strom durch LED-Straßenbeleuchtung

Bereits seit vielen Jahren investiert die Stadt Ehingen in die nachhaltige Stadtentwicklung und bemüht sich intensiv in den Bereichen Energie-, Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Dazu zählt auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Ehingen und den Teilorten. Ziel ist es, die Natriumdampflampen (NAV) und Hochdruckquecksilberdampflampen (HQL) nach und nach auf Leuchtdioden (LED) umzurüsten.

Die LED-Technik sei sehr viel energieeffizienter und der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung könne deutlich reduziert werden, teilt die Ehinger Stadtverwaltung mit. Die Deutsche Energieagentur gehe davon aus, dass durch die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel der Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung um teilweise mehr als 80 Prozent reduziert werden kann. LED-Lampen seien außerdem deutlich langlebiger, wodurch Umwelt und Ressourcen geschont werden.

Diese Einsparpotenziale werden auch in Ehingen genutzt. Regelmäßige Messungen des Stromverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung hätten ergeben, dass im gesamten Stadtgebiet der Stromverbrauch seit dem Jahr 2010 von rund 1,89 Millionen Kilowattstunden auf rund 1,33 Millionen Kilowattstunden gesenkt werden konnte. Bemerkenswert dabei sei auch, dass sich im Zeitraum ab 2013 die Anzahl der Straßenbeleuchtung in Ehingen um über 200 Lampen erhöht hat. „Im gesamten Stadtgebiet gibt es rund 4470 Straßenlampen, davon sind rund 2040 (46 Prozent) mit LED-Technik. Der eingesparte Strom von 560 000 Kilowattstunden entspricht dem Verbrauch von 140 Vier-Personen-Haushalten bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden im Jahr“, erklärt die Ehinger Stadtverwaltung.

Ein weiterer Vorteil der LED-Technik sei, dass sich die Lichtstrahlen genau steuern lassen und Bereiche exakt ausgeleuchtet werden können. Sogenannte Lichtverschmutzung durch in den Himmel scheinendes Licht von Straßenlampen gehöre damit der Vergangenheit an. Der Himmel kann somit in der Nacht tatsächlich dunkel sein, was in wolkenfreien Nächten dazu führt, dass mehr Sterne am Himmel zu sehen sind. Ein schöner Nebeneffekt bei der Umrüstung auf LED-Technik.

Nicht nur bei der Straßenbeleuchtung bemüht sich die Stadt Ehingen um Nachhaltigkeit. Doch das kommunale Energiemanagement und die kommunale Wärmeplanung etwa sind Klimaschutzmaßnahmen, die anders als die Umrüstung der Straßenbeleuchtung zunächst für die Bürgerinnen und Bürger nicht sichtbar sind und langfristige Auswirkungen haben. Das Kommunale Energiemanagement verfolgt den langfristigen Plan, einen Energiehaushalt innerhalb der Kommune zu schaffen und aufzuzeigen. Die kommunale Wärmeplanung bildet die Grundlage zur Festlegung des langfristigen Um- und Ausbaus der Wärmeversorgung im Gemeindegebiet sowie zur Umsetzung und Verknüpfung einer energetischen Gebäudesanierung mit einer klimaneutralen Wärmeversorgung.