Stadt Rottweil baut kommunale Corona-Teststruktur auf

ROTTWEIL – Ergänzend zum bisherigen Angebot baut die Stadt Rottweil derzeit ein kommunales Corona-Testangebot auf. Getragen wird dieses Angebot vom Pandemiebeauftragten im Kreis Dr. Schönemann, der Römerapotheke und dem Deutschen Roten Kreuz, das im Kapuziner eine Test-Station unterhalten wird. Zielgruppe sind Lehrer, Schüler und deren Eltern sowie alle Personen mit Risiko-Kontakten. Die Tests werden kostenlos sein und sind selbstverständlich freiwillig, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

„Durch das zusätzliche temporäre Testangebot in Rottweil wollen wir zu den bestehenden Testmöglichkeiten vor allem den besonders gefährdete Personengruppen einen noch besseren Schutz anbieten“, wird Oberbürgermeister Ralf Broß in derPressemitteilung zitiert, der gleichzeitig seine Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass dadurch der Weg einer weiteren und vorsichtigen Lockerung der Corona-Verordnung beschritten werden kann. „Unser Ziel muss es sein, auch auf diesem Weg einen Beitrag dafür zu leisten, dass die Regelungen des Lockdowns nach und nach gelockert werden können. Neben den Schulen und Betreuungseinrichtungen leiden vor allem Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie sowie viele kommunale und kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen wie unserer Museen, die Stadtbücherei, die Musik- und Volkshochschule unter den Beschränkungen.“

„Gerade auch mit Blick auf die Virusmutationen und die ersten Lockerungen der Schutzmaßnahmen gilt es, das Testangebot auszuweiten“, betont Bürgermeister Dr. Christian Ruf, der den Aufbau kommunalen Struktur in Rottweil koordiniert hat. Dr. Ruf ist als 2. stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands des Gemeindetags auch in Kontakt mit den weiteren Städten und Gemeinden im Landkreis Rottweil. Diese haben sich im Laufe der Woche ebenfalls darauf verständigt, jeweils eigene Angebote auf die Beine zu stellen.

Die kommunalen Testangebote, die ausschließlich die Anwendung von PoC-Antigen-Schnelltests (Abstrich aus dem Nasenrachenraum) bei symptomfreien Personen durch geschultes Personal umfassen, sollen in Rottweil zunächst bis zum 31. März bestehen. Hintergrund ist die Ausweitung der Teststrategie des Landes Baden-Württemberg. Das Land hat dazu Schnelltests aus seiner Notreserve an die Kommunen gegeben.

Der Stadt Rottweil stehen insgesamt rund 8300 Tests zur Verfügung. Aus diesem Pool kann die Stadt Lehrer und Erzieherinnen und weitere Mitarbeiter an den Schulen und Kindertagesstätten testen. Das Personal erhält Berechtigungsscheine, die zweimal wöchentlich genutzt werden können. Diese Scheine können überall dort eingelöst werden, wo Corona-Schnelltests angeboten werden. Wenn mehr als zehn Lehrer oder Erzieherinnen derselben Schule oder desselben Kindergartens Interesse an einem Test haben, wird der Test sogar in der jeweiligen Einrichtung vor Ort durch die Corona-Schwerpunktpraxis Schönemann erfolgen.

Daneben wird ein Test auch ohne Nachweis für weite Teile der Bevölkerung möglich sein: Schüler und deren Eltern, aber auch Menschen mit Risikogruppen-Kontakt sind in der engeren Zielgruppe. „Praktisch kann sich aber jeder testen lassen, der möchte. Uns ist daran gelegen, dass wir die Tests möglichst niederschwellig und vielen Menschen anbieten“, betont Bürgermeister Dr. Ruf.

Im Stadtgebiet werden drei zusätzliche Angebote aufgebaut:

• Abschlussklassen im Präsenzunterricht werden in ihrer jeweiligen Schule durch Dr. Bernhard Schönemann und dessen Team getestet (dies betrifft sämtliche weiterführenden Schulen der Stadt, die Berufsschulen des Landkreises sowie auch private Schulen in Rottweil). Die Tests sind für Schüler kostenlos und freiwillig. Das Angebot beginnt am Montag, 8. März.

• Tests bietet zudem die Römerapotheke von Dr. Eckart Sailer in der Königstraße 35 für alle Interessierten an. Vorteil ist, dass eine genaue Terminvereinbarung via online Plattform coronatest-rottweil.de möglich ist. Die Tests sind ebenfalls kostenlos und freiwillig. Tests sind ab Montag, 8. März möglich. Eine entsprechende Terminreservierung über das online-Portal ist ab sofort möglich.

• Das Deutsche Rote Kreuz bietet zudem im Sonnensaal des Kapuziners kostenlose und freiwillige Tests an. Dies wird durch Ehrenamtliche des DRK-Ortsverbands Rottweil geleistet. Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Die Tests werden Montag, Mittwoch und Freitag in den Abendstunden (18-20 Uhr) und am Samstagvormittag (7.30-10 Uhr) erfolgen. Erstmalig wird es am Montag, den 8. März ab 18 Uhr die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen.

Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht und zunächst bis zum 31. März. Die Stadt Rottweil kann bei Mehrbedarf auf dem freien Markt weitere Tests nachbestellen und wird dabei finanziell vom Land unterstützt.

Die Stadt Rottweil hofft zudem, dass das Land über den 31. März hinaus Tests zur Verfügung stellt, damit das Programm auch in den kommenden Monaten fortgesetzt werden kann.