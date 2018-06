Stadt rollt langsam auf nächtliches Tempo 30 zu

Wer nach 22 Uhr mit dem Auto in Ravensburg oder Friedrichshafen unterwegs ist, dem dürften die zur Nachtzeit eingerichteten Tempo-30-Zonen auf den Hauptverkehrsstraßen nicht entgangen sein.

Zuletzt hatte die Nachbarstadt Ravensburg das Tempo zwischen 22 und 6 Uhr gedrosselt. Hintergrund sind die von der EU geforderten Lärmaktionspläne. In der Region planen 13 Städte und Gemeinden gemeinsam die Umsetzung – auch Wangen ist mit dabei. Doch während andernorts die einen über Schleichtempo auf nachts leeren, aber breiten Verkehrsachsen fluchen, andere sie wegen geringerer Lärmbelästigung begrüßen, hat sich in Wangen bei dem Thema konkret bislang nichts getan.

Und das hat Gründe: „In Friedrichshafen und Ravensburg erreichen sie, was sie erreichen müssen“, sagt Oberbürgermeister Michael Lang. „Ich bin davon aber wenig begeistert“, schiebt er nach. Lang sieht die Stadt in einer Zwickmühle: Einerseits verpflichtet bundesweit umgesetztes EU-Recht die Städte und Gemeinden dazu, etwas gegen Verkehrslärm zu tun, andererseits weiß er: „Der Bürger erhofft sich etwas, am Ende kommt aber nichts Spürbares dabei heraus.“ Zum einen, weil in Wangen in der ersten Stufe des Lärmaktionsplans nur die B 32 zwischen Herfatz und Hergatz das entsprechend hohe Verkehrsaufkommen aufweist – und dies auch nur ein Teilen (siehe Kasten). Zum anderen, weil Messungen des Landesamts für Umweltschutz ergeben haben, dass lediglich unmittelbare Anwohner der Trasse auf weniger Lärm hoffen könnten. In den fraglichen Zonen wären dies laut Statistik des Landesamts maximal 30 an der Zahl.

Im Gegensatz dazu befürchtet die Stadt Schleichverkehr auf anderen Strecken – und damit Belastungen für weitere Wangener. Denn gewiss ist: Autofahrer, die nachts auf leeren Straßen zum Schneckentempo gezwungen werden, suchen sich Ausweichrouten.

Gleichwohl: Wenn es um die Lärmaktionsplanung der Stadt geht, denkt die Stadtverwaltung an die gesamte B-32-Trasse zwischen Herfatz und der Landesgrenze. „Alles andere macht keinen Sinn“, so Lang. Vielleicht hat man dabei auch das viel diskutierte Tempo-Wirrwarr bei der Einfahrt nach Ravensburg bei Knollengraben im Blick. Dort wechseln binnen weniger Kilometer die Regelungen nachts zwischen Tempo 30, 40, 50 und 60.

Überhaupt: Dass es in Wangen – wie in anderen Kommunen – zwingend zu der Geschwindigkeitsreduzierung zwischen 22 und 6 Uhr kommen muss, hält die Stadt noch nicht für ausgemacht. Denn die EU-Richtlinie lässt andere Lösungen zu: Dazu zählen der Einbau von Flüsterasphalt, der Bau von Lärmschutzwänden oder der Einsatz von Lärmschutzfenstern.

Aber auch da gibt es Haken: Der Flüsterasphalt ist teuer (und damit akut unrealistisch) sowie pflegeintensiv. Ordnungsamtsleiter Kurt Kiedaisch: „Den muss man ständig kehren, sonst verstopfen die Poren und er bringt nichts mehr.“ Lärmschutzwände sind offenbar kein Thema. In Ravensburg wurden sie aus städtebaulichen Gründen verworfen. Und Lärmschutzfenster sind nur eine „passive“ Maßnahme, die immer hinter einer „aktiven“ rangiert.

Was also tun? Stadtplaner Ludwig Petzoldt kündigt an, dass der Lärmaktionsplan demnächst Thema im Gemeinderat sein wird. Dass er aber nicht zu den Lieblingsthemen der Verwaltung zählt, machen Lang und Kiedaisch deutlich: „Es ist einigermaßen ärgerlich, etwas umzusetzen, obwohl man nicht verantwortlich ist“, so das Stadtoberhaupt. Der Ordnungsamtsleiter sieht die Stadt bei dem Thema „genötigt“.

Bleibt dennoch ein Ausweg? „Man könnte auch Druck auf den Straßenbaulastträger ausüben“, sagt Petzoldt. Sprich: Flüsterasphalt fordern und abwarten.