Stadt organisiert offenes Impfangebot in Ailingen

In Kooperation mit einem mobilen Impfteam aus Konstanz wird am Mittwoch, 22. Dezember, ein offenes Impfangebot in der Rotach-Halle in Ailingen angeboten. Die Impfung erfolgt ohne vorherige Terminvereinbarung zwischen 10.30 und 16.30 Uhr.

Wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt, gilt bei diesem Angebot: solange der Vorrat reicht. Um die Wartezeiten möglichst kurz zu halten, werden an die Impfwilligen farbige Armbänder ausgegeben. Wer ein Armband erhält, habe zugleich die Zusage, dass an diesem Tag auch die Impfung erfolgt. Die Impfwilligen können daher die Warteschlange verlassen und später wiederkommen, heißt es weiter. Dennoch kann es laut Pressemitteilung zu Verzögerungen kommen.

Es werden die Erst-, Zweit- und bei Berechtigung die Drittimpfung verabreicht. Wer die Voraussetzungen für eine Drittimpfung nicht erfüllt, kann nicht bedient werden, betont die Stadt. Ärztinnen und Ärzte führen vor Ort die individuelle medizinische Beratung durch. Angeboten werden je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna. Mitzubringen sind: Impfpass (wenn vorhanden) bzw. ein Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Ausweis oder Pass sowie Krankenversichertenkarte (wenn vorhanden).