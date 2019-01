Stadt muss sich Hilfe holen

Ohne Zweifel hat das im Stil der Gründerzeit gebaute Haus an der Fürst-Wilhelm-Straße seinen verspielten Charakter verloren. Ein Knackpunkt ist das Fachwerk. Schade auch, dass die Dachgauben wegfielen. Die veränderte Fensterform in der Gebäudemitte vermittelt dem Haus einen geradlinigen, ja nüchternen Charakter. Und auch über die Farbauswahl lässt sich streiten, aber dafür führt der Bauherr eine schlüssige Begründung an.

Es bringt jetzt nichts, den Bauherrn zu schimpfen. Vielmehr muss sich Sigmaringen zum wiederholten Mal die Frage stellen, wie es mit seiner historischen Bausubstanz umzugehen gedenkt. Diese zu bewahren, ist Aufgabe aller Akteure. Weil die Warnmechanismen schon häufiger versagten – auch der aktuelle Umbau wurde von Gemeinderäten genehmigt – ist es an der Zeit, eine Veränderung in der Stuktur vorzunehmen. Es liegt am Gemeinderat, mit Nachdruck eine Gestaltungskommission einzusetzen. Sie würde einen Blick auf Bauvorhaben in der Innenstadt werfen und den in derlei Hinsicht häufig zu bauherrenfreundlich agierenden Stadtbaumeister unterstützen.