Stadt Lindau eröffnet die Unterführung Langenweg

Es ist geschafft: An diesem Freitag hat Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker im Beisein von zahlreichen geladenen Gästen und vielen Lindauerinnen und Lindauern die Eisenbahnüberführung Langenweg eröffnet. Für die Stadt Lindau ist dies laut Pressemitteilung der Abschluss des wichtigsten verkehrlichen Bauprojektes.

„Wir haben es heute mit dem Ende eines wahren Jahrhundertprojekts zu tun“, sagte Ecker in seiner Begrüßung, denn schon vor mehr als hundert Jahren sei der schrankenlose Weg zur Insel Gesprächsthema in Lindau gewesen. „Die Unterführung macht nicht nur den Weg auf die Insel und von der Insel frei, sie steht auch für die Entwicklung Lindaus allgemein: Zusammen mit dem Inselhallenparkhaus ist sie die wichtigste fertiggestellte Verkehrsinfrastrukturmaßnahme der letzten Jahre“, sagte Ecker in seiner Ansprache.

Sein Dank ging an seine Mitarbeiter und vor allem an die Anwohner der Baustelle, denen man in den letzten 20 Monaten zum Wohle der Stadt viel zugemutet habe.

Den ganzen Morgen herrschte in Lindau rund um den noch abgesperrten Bereich der Eisenbahnunterführung und der neuen Inselstraße reger Verkehr. Viele Lindauer wollten als einer der Ersten durch die neue Unterführung fahren. Dieses Vorrecht hatten aber OB Ecker, Bernhard Wagner vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und Michael Katz, Projektleiter der Bahn.

Um 13.10 Uhr durfte dann der Stadtbus, mit vielen Stadträten und OB Ecker als Erster durch die neue Unterführung fahren.