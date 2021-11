Stadt Laupheim sagt den Weihnachtsmarkt ab

Laupheim (sz) - Auch dieses Jahr fällt der Weihnachtsmarkt Schloss Großlaupheim wegen der Corona-Pandemie aus. Am Dienstag hat die Stadt die Veranstaltung, die vom 24. bis 28. November geplant war, abgesagt.

Am vergangenen Samstag wurde für den Landkreis Biberach die Alarmstufe ausgerufen, aktuell weist der Kreis die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg auf: Angesichts dieser Entwicklungen sei die Entscheidung gefallen, vorsichtshalber auf den Weihnachtsmarkt zu verzichten, heißt es in einer Pressemeldung des Rathauses.

„Das ist äußerst schade“, bedauert die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind. „Ursprünglich waren wir auf die Umsetzung eingestellt, denn einerseits findet eine solche Veranstaltung unter freien Himmel statt, wodurch ein Infektionsrisiko erheblich minimiert würde, und anderseits war die Umsetzung durch ein umfangreiches Sicherheitskonzept sehr gut abgesichert.“ Zuletzt habe es jedoch verstärkt besorgte Rückmeldungen aus der Bevölkerung und auch von Marktbeschickern gegeben.

Hinzu kam die Befürchtung, dass Großveranstaltungen gänzlich verboten werden könnten, sollte die Inzidenz weiter ansteigen. Die Alarmstufe gilt vorerst bis zum 24. November, wobei der Landkreis sich weitere Schritte vorbehält, wenn sich das Pandemiegeschehen nicht stabilisiert.

Den Weihnachtsmarkt unter diesen Umständen aufzubauen und dann nicht veranstalten zu können, wäre nicht zielführend, sagt Eva-Britta Wind.