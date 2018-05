Stadt lädt zur internationalen Jugendbegegnung in Rivoli ein

Ravensburgs italienische Partnerstadt Rivoli (Nähe Turin) lädt vom 26. Juni bis 7. Juli fünf Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene (17 bis 25 Jahre) zur Teilnahme an einer internationalen Jugendbegegnung ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das EU-geförderte Projekt findet teilweise direkt in Rivoli, teilweise in den nahegelegenen Bergen (auf dem Colle del Lys) statt. Gemeinsam mit Teilnehmern aus Spanien, Portugal, Belgien, Mazedonien und Italien wird die Ravensburger Gruppe in verschiedenen Workshops und Aktivitäten die Themen Frieden, Geschichte, Gerechtigkeit und Demokratie auf Englisch behandeln. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht sind im Teilnehmerbeitrag in Höhe von 60 Euro die Reisekosten sowie Unterkunft, Verpflegung und Programm in Rivoli enthalten. Nähere Infos und Anmeldung bis spätestens 8. Juni bei Kerstin Wippich, Stadt Ravensburg, Amt für Schule, Jugend, Sport per E-Mail an kerstin.wippich@ ravensburg.de oder unter Telefon 0751 / 82535.