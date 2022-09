Stadt kündigt Straßenarbeiten an

sz) - Die Stadt Pfullendorf weist auf Straßenunterhaltungsarbeiten am 8. und 9. September hin. Betroffen sind vor allemdie Kernstadt sowie die Ortsteile Otterswang, Wattenreute, Denkingen und Aach-Linz. Konkret geht es um folgende Straßenzüge, in denen Risse im Belag ausgebessert werden: Kernstadt Pfullendorf: Zum Eichberg, Gartenstraße, Neidlingstraße, Bleichestraße, Buchenwasen, Ostracher Straße, Am Berghof und Tummelhaus; Ortsteil Großstadelhofen: Wattenreute; Ortsteil Otterswang: Schulweg und Espanweg; Ortsteil Denkingen: Mühlgarten, Ahornweg und Jakob-Kemm-Weg; Ortsteil Aach-Linz: Wahlwiese, Schlosshalde, Brehmerberg, Tulpenstraße, Oberdorfstraße und Espenweg. Eine Vollsperrung der Straßen ist nicht nötig, so die Stadt. Durchgangsverkehr ist jederzeit möglich. Die Stadt bittet aber die direkten Anlieger um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Die Arbeiten können nur bei gutem Wetter stattfinden.