Stadt ist erneut im Sanierungsprogramm

Die Stadt Riedlingen ist erneut ins Förderprogramm des Landes für städtebauliche Erneuerung aufgenommen worden. Riedlingen erhält aus diesem Programm 900 000 Euro für das Erneuerungsgebiet Weilerstraße-Zentrum/Mühlvorstadt. Damit können öffentliche Maßnahmen an Gebäuden, aber auch Sanierungsvorhaben von Privatbesitzern in diesem Gebiet bezuschusst werden. Das Programm läuft ab dem 1. Januar für acht Jahre.

Riedlingens Stadtbaumeister Johann Suck zeigt sich erfreut über diese Mitteilung aus Stuttgart. „Das ist die Botschaft, auf die wir gewartet haben“, sagt Suck. Denn damit gelingt ein reibungsloser Übergang vom bisherigen Sanierungsgebiet III, das ebenfalls die Weilervorstadt sowie die Haldenstraße und das Kapuzinerkloster umfasste, ins neue Sanierungsgebiet IV.

Das Sanierungsgebiet IV, das sich Weilerstraße -Zentrum/Mühlvorstadt nennt, umfasst das Quartier zwischen Ilgengasse, Storchengasse und Weilerstraße. Dazu kommt das Zentrum, das auch das Rathaus und das Walz’sche Haus beinhaltet. Und als drittes Teilgebiet ist die Mühlvorstadt/Mühlinsel von diesem Programm belegt.

Wer in diesem Bereich eine Haussanierung plant, kann auf hohe Zuschüsse hoffen – zumindest so lange noch Gelder im Topf und die 900 000 Euro noch nicht verbraucht sind. Auf Antrag erhalten etwa Privatleute 60 Prozent der förderfähigen Kosten ersetzt – davon übernimmt die Stadt ein Drittel und der Bund zwei Drittel.

Bereits im vergangenen Jahr wurde diese Aufnahme ins neue Förderprogramm vorbereitet. Die Verantwortlichen im Regierungspräsidium wurden über die geplanten Fördergebiete informiert und in einem Antrag die Situation dargestellt. Das neue Sanierungsgebiet IV umfasst 5,7 Hektar. In ihm liegen 97 Gebäude, von denen nach einer vorläufigen Bestandsanalyse 15 Prozent in gutem Zustand sind, 33 Prozent leicht Mängel aufweisen, 42 Prozent deutliche Mängel und zehn Prozent gravierende Mängel. Mit Hilfe des Programms und des Zuschusses hofft die Stadt, dass sich auch private Gebäudebesitzer zu einer Sanierung entschließen.

Die Stadt selbst hat für die nächsten Jahre Sanierungen im Rathaus und im Haus Walz in im Visier. Die Planung wurde im Gemeinderat schon angesprochen. So ist etwa im Gespräch, den Schuppen im Innenhof abzureißen und dort einen barrierefreien Ratssaal zu etablieren und der bisherige Ratssaal könnte zu einem Bürgerbüro umgebaut werden. Auch eine Verbindung von der Donauinsel auf die Mühlinsel ist angedacht. In der Weilervorstadt soll vor allem die Freiraumgestaltung in der Storchen- und Ilgengasse vorangebracht werden. Aber auch private Hausbesitzer können sich nun noch engagieren.

Die Stadt geht nach einer Grobschätzung von einem Gesamtsanierungsvolumen von rund vier Millionen Euro aus. Deshalb hatte sie in ihrem Antrag auf einen Förderrahmen von 2,2 Millionen Euro gehofft. Nun sind es aber 900 000 Euro geworden. Doch der Stadtbaumeister sieht es positiv: Das wichtigste sei, dass die Stadt überhaupt ins Programm aufgenommen wurde. Das sieht auch der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger so: „Das Förderprogramm war in diesem Jahr dreifach überzeichnet, umso mehr freut es mich, dass Fördergelder für das Erneuerungsgebiet nach Riedlingen fließen werden“, so Dörflinger in einer Mitteilung. Und Suck geht davon aus, dass bei entsprechenden Förderanträgen auch eine Erhöhung des Topfes möglich ist.

Haldenstraße ein Erfolgsbeispiel

Riedlingen profitiert seit vielen Jahren von diesem Programm. Und in der Vergangenheit habe die Stadt ihre Hausaufgaben auch gemacht. In der vergangenen Periode wurde etwa das Kapuzinerkloster saniert. Aber vor allem die Haldenstraße ist für Suck eine Erfolgsgeschichte. Innerhalb weniger Jahre ist die Straße zu einem schönen Entree der Stadt geworden. Doch eine Aufnahme ins Programm sei auch eine „Verpflichtung für die Stadt, etwas Sinnvolles auf die Beine zu stellen“.