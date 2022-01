Stadt Isny digitalisiert Arbeit im Gemeinderat

Die Isnyer Stadtverwaltung ist auf dem Weg zum „papierlosen Rathaus“. Ein Schritt dabei ist das Ratsinformationssystems (RIS), eine digitale Plattform für die Arbeit des Gemeinderates. Bisher erhielten die Räte Einladungen und Sachunterlagen zu den Sitzungen noch per Post und per Mail. Doch seit dem neuen Jahr gibt es diese nur noch digital.

Nach einer RIS-Schulung konnten sich alle Gemeinderäte in einer Übergangsphase im November und Dezember neben den Papierunterlagen in das digitale System einarbeiten, für das ein mobiles Endgerät – Tablet, Smartphone oder Laptop – notwendig ist.

Vertraulichkeit wird gewährleistet

Die neue App bietet nach Angaben der Stadtverwaltung eine übersichtliche Struktur und erweitere persönliche Einstellungsmöglichkeiten, bei denen „natürlich die 100-prozentige Vertraulichkeit, insbesondere nichtöffentlicher Unterlagen, gewährleistet“ sei.

Zur Sitzungsvorbereitung könnten die Räte „persönliche Anmerkungen, Markierungen und Notizen“ hinzufügen, sie hätten darüber hinaus „jederzeit Zugriff auf alle Sitzungen einschließlich der zugehörigen Unterlagen“, die Verwaltung könne „kurzfristig“ Sitzungsunterlagen nachreichen und „die interne Kommunikation zwischen Gemeinderat, Fraktionen, Ausschüssen und Verwaltung ist ebenfalls möglich und in gewisser Weise sogar erleichtert“, werden in einer Rathausmitteilung die Vorteile aufgezählt.

Vorlaufzeit und Anschaffungen

Der Implementierung des RIS sei eine längere Vorlaufzeit und ein „Abstimmungsprozess“ vorausgegangen. Der Verwaltung oblag, die technischen und rechtlichen Voraussetzungen vorzubereiten, während sich die Stadträte um die Einsatzfähigkeit ihrer Endgeräte zu kümmern hatten, die allesamt „gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllen, damit die reibungslose Nutzung der Software gewährleistet ist“.

Um gegebenenfalls ein geeignetes Endgerät anzuschaffen, hätten alle Räte einen einmaligen Zuschuss von 300 Euro bekommen, der pro Legislaturperiode einmal beansprucht werden kann, erläutert Hauptamtsleiter Frank Reubold. Alternativ hätte die Stadt für alle Räte Geräte anschaffen müssen, insgesamt sei eine Lösung gefunden worden, „die der Nachhaltigkeit und dem sorgsamen Umgang mit den finanziellen Ressourcen am besten gerecht wird.“ Die Einrichtung des digitalen RIS habe einmalig rund 8400 Euro gekostet.

Papierpacken gehören der Vergangenheit an

Für Karina Rast ändert sich in der Geschäftsstelle des Gemeinderats und im Sekretariat des Bürgermeisters einiges: Am meisten freue sie sich laut Mitteilung, „dass die Papierflut eingedämmt werden kann, was aus ökologischer Hinsicht dringend geboten ist“.

Etwa bei Tagesordnungspunkten zu Bebauungsplänen seien die Sitzungsvorlagen oft sehr umfangreich, „so dass ganze Packen an die Gemeinderäte verschickt werden mussten“. Die könne sie künftig „quasi per Mausklick“ übermitteln, ein „Meilenstein auf dem Weg zum digitalen und papierlosen Rathaus“, betont Rast, auch wenn intern schon einiges mehr zu tun sei.

Nutzen für interessierte Bürger: Kontakte und Kalender

Auch für die Bürger hat das RIS einiges zu bieten, neben den Kontaktdaten der Gemeinderäte etwa einen Kalender mit den Sitzungen, in dem die Stadtverwaltung auch Termine von allgemeinem Interesse ergänzen kann. Neu ist die Darstellung der Informationen: Zu jedem Tagesordnungspunkt werden die verfügbaren Sitzungsvorlagen und die vom Gemeinderat gefassten Beschlüsse gezielt veröffentlicht. Informationen rund um die städtische Gremienarbeit können aber auch unverändert auf der städtischen Website Abgerufen werden: www.isny.de/sitzungen.

Mit der RIS-Digitalisierung laufen auch die ersten Ratssitzung 2022 online. Das war laut Pressemitteilung zwar nicht geplant, die Omikron-Variante des Coronavirus mache dies aber aktuell nötig. Auf Vorschlag der Verwaltung hatte der Gemeinderat diese Möglichkeit schon im vergangenen Jahr durch eine Änderung der Hauptsatzung beschlossen. Gemeinderäte, Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter nehmen vom Schreibtisch über das kommunale Meeting-Tool „webex“ an den Sitzungen teil, deren öffentliche Teile für interessierte Zuhörer in den großen Sitzungssaal im Rathaus übertragen werden.