Stadt gratuliert Helmut G. Brecht

Seinen 80. Geburtstag hat kürzlich Helmut G. Brecht gefeiert. Bürgermeister Roland Weinschenk gratulierte dem noch rüstigen, vor allem aber rührigen Jubilar namens der Stadt Bad Waldsee und überreichte ein Geschenk.

Brecht ist Vorsitzender des Stadtseniorenrates und auch des Kreisseniorenrates. In diesen Funktionen nehme er sich engagiert und kompetent der Anliegen und Fragestellungen von älteren Mitbürgern an, teilt die Stadt mit. Beruflich war Helmut G. Brecht Einkaufsleiter in verschiedenen Firmen, zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung von Müller-Weingarten und dort zehn Jahre im Aufsichtsrat als Vertreter der Leitenden sowie deren Sprecher. Seine verantwortungsvolle berufliche Tätigkeit kommt laut Mitteilung auch den ehrenamtlichen Tätigkeiten zugute, denen er sich gern und mit Freude widme. Dennoch vergesse der Jubilar nicht, sich zusammen mit seiner Frau auch seinen Hobbys zu widmen. Reisen, Golf, Wandern und Fahrradfahren zählen dazu. Die Stadt Bad Waldsee wünscht Brecht noch viele schöne Jahre im Ehrenamt und auch persönlich. Sie freue sich, mit ihm einen sachkundigen und geschätzten Ansprechpartner zu haben.