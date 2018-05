Stadt erschließt weitere Gewerbeflächen

Weil es eine ganze Reihe ernstzunehmender Interessenten für die Ansiedlung im Gewerbegebiet Mengener Straße in Pfullendorf gibt, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, weiteres Bauland zu erschließen.

Erschlossen wird der südliche Straßenarm. Der westliche Straßenarm bleibt vorläufig unerschlossen, um bei der Ansiedlung auch großer Betriebe flexibel zu sein. Die Kosten für die Erschließung belaufen sich auf 581 000 Euro, weitere 34 000 Euro übernehmen die Regionalnetze Linzgau für die Verlegung der Wasserleitungen. Mit den Arbeiten beauftragte der Gemeinderat die Firma Eberhard Tiefbau aus Altheim bei Riedlingen. Der Baubeginn ist für Juni geplant. Bis Ende Mai 2019 sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein.

„Die Tiefbaupreise laufen davon“, sagte Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter in der Gemeinderatssitzung. Deshalb sollen auch die Bauplatzpreise neu kalkuliert werden. „Wir nehmen seit vier Jahren 33 Euro voll erschlossen. Da müssen wir für die Zukunft nachjustieren“, sagte Bürgermeister Thomas Kugler.

Das Gewerbegebiet Mengener Straße ist knapp 13 Hektar groß und liegt entlang der Landesstraße 268 etwa 900 Meter nördlich der Stadt Pfullendorf. In einem ersten Bauabschnitt wurden sieben Hektar Fläche erschlossen. Darüber hinaus stehen weitere Grundstücke in verschiedenen Größen zur Verfügung.